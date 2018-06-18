الخط الساخن لصيانه تكييفات باور ||01014723434 || اصلاح تكييف باور ||01225025360

صيانة باور

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة باور الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال باور ||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة تكييف باور فى مصر

POWERتكييف

POWER مكييفات

POWER تكييفات

POWER شحن

تكييف باور مصر الجديده 01014723434

باور الزيتون 01225025360

تكييف باور الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة باور

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة باور يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة باور الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح باور الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات باور احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة تكييف باور & صيانة مكييفات باور & صيانة تكييفات باور &شحن باور &صيانة تكييف باور &صيانة شحن باور ، صيانة تكييف باور )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة باور فى القاهرة 0235695244

باور القاهرة – باور مدينة نصر – باور المعادى – باور المهندسين – باور الاسكندرية

باور عين شمس – باور جسر السويس – باور مصر الجديدة – باور الحدائق – باور الزمالك –

باور فيصل – باور الهرم – باور المنيل – باور الدقى – باور الاسكندرية ..

باور اكتوبر – باور الرحاب – باور الشروق – باور مدينة العبور – باور الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

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