نمره اصلاح جري 6 اكتوبر $01225025360 $ 01014723434 $ 01127571696

صيانة جرى

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة جرى الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال جرى ||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة تكييف جرى فى مصر

GREEتكييف

GREE مكييفات

GREE تكييفات

GREE شحن

تكييف جرى مصر الجديده 01014723434

جرى الزيتون 01225025360

تكييف جرى الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة جري

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة جرى يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة جرى الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح جرى الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات جرى احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة تكييف جرى & صيانة مكييفات جرى & صيانة تكييفات جرى &شحن جرى &صيانة تكييف جرى &صيانة شحن جرى ، صيانة تكييف جرى )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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وكيل جرى داخل القاهرة والمحافظات .

يقدم وكيل جرى المعتمد خدمة و صيانة شركة جرى حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة جرى فى القاهرة 0235695244

جرى القاهرة – جرى مدينة نصر – جرى المعادى – جرى المهندسين – جرى الاسكندرية

جرى عين شمس – جرى جسر السويس – جرى مصر الجديدة – جرى الحدائق – جرى الزمالك –

جرى فيصل – جرى الهرم – جرى المنيل – جرى الدقى – جرى الاسكندرية ..

جرى اكتوبر – جرى الرحاب – جرى الشروق – جرى مدينة العبور – جرى الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

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