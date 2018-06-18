الخط الساخن لصيانه تكييفات فيلكو ||01014723434 || اصلاح مكيف فيلكو ||01225025360

صيانة فيلكو

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة فيلكو الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال فيلكو||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة فريزرات فيلكو فى مصر

Philco فريزرات

Philco ثلاجات

Philco فريزر

Philco شحن

فريزرات فيلكو مصر الجديده 01014723434

فيلكو الزيتون 01225025360

فريزرات فيلكو الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة فيلكو

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة فيلكويغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة فيلكو الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح فيلكو الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات فيلكو احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة فريزرات فيلكو& صيانة ثلاجات فيلكو & صيانة فريزر فيلكو&شحن فيلكو&صيانة فريزرات فيلكو&صيانة شحن فيلكو، صيانة فريزرات فيلكو )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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وكيل فيلكو داخل القاهرة والمحافظات .

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

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فيلكو عين شمس – فيلكو جسر السويس – فيلكو مصر الجديدة – فيلكو الحدائق – فيلكو الزمالك –

فيلكو فيصل – فيلكو الهرم – فيلكو المنيل – فيلكو الدقى – فيلكو الاسكندرية ..

فيلكو اكتوبر – فيلكو الرحاب – فيلكو الشروق – فيلكو مدينة العبور – فيلكو الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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