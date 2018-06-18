صيانة سريعة فريزر ال جي 01220261030 *-* امبابة 0235700997 صيانة ثلاجة

الصيانة الافضل فى مصر ترحب بكم

اكبر مركز صيانة اجهزة ال جى

1095999314 / 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01223179993 / 01220261030 / 01092279973 / 01210999852 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 / 01023140280 / 01129347771 / 0235700997 / 0235700994 / 0235710008 / 0235699066 / 0235682820

صيانة ال جى تعلن عن حمله صيانة منتجات ال جى بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات ال جى

اصلاح وصيانه اجهزه ال جى lg,

خدمه ال جى داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام

كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها

تقوم الشركة بصيانة اجهزة ال جى منها ثلاجة ال جى , غسالة ال جى .

نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين

Lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg

01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994@ 01112124913@ 0235700994 @ 0235700997@



صيانة ال جى غسالات ملابس

غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات

وديب فريزر

صيانة ال جى ديب فريزر وغسالات .

للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :

0235700997

0235700994

خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم

توكيل ال جى اجهزة ال جى ثلاجة*,*غسالة*.*هدفنا هو تقديم خدمات عالية باحدث تكنولوجيا

فى مصر تحت اشراف مهندسين معتمدين من العالمية*.*توكيل ال جى *,*توكيل ال جى *,*توكيل ال جى *,*توكيل غسالات ال جى *,

توكيل ديب ال جى *,*توكيل ال جى للتوكيل فى جميع انحاء الجمهورية منها مناطق مدينة نصر القاهرة الجديدة المقطم جسر السويس عين شمس حدائق القبة مساكن الشيراتون

0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994

صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى

مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه

ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :

صيانة ال جى فرع المعادي _ صيانة ال جى فرع القاهرة الجديدة _ صيانة ال جى فرع الهرم _ صيانة ال جى فرع فيصل _ صيانة ال جى فرع الدقي _ صيانة ال جى فرع العمرانية _ صيانة ال جى فرع الجيزة _ صيانة ال جى فرع المنيب _ صيانة ال جى فرع الشيخ زايد _ صيانة ال جى فرع 6 اكتوبر _ صيانة ال جى فرع العجوزة _ صيانة ال جى فرع المهندسين _ صيانة ال جى فرع جاردن سيتي _ صيانة ال جى فرع باب اللوق _ صيانة ال جى فرع باب الخلق _ صيانة ال جى فرع السيدة زينب _ صيانة ال جى فرع المنيل _ صيانة ال جى فرع مصر الجديدة _ صيانة ال جى فرع مصر القديمة _ صيانة ال جى فرع حدائق المعادي _ صيانة ال جى فرع المعادي الجديدة _ صيانة ال جى فرع الزمالك _ صيانة ال جى فرع امبابه _ صيانة ال جى فرع حدائق الهرم _ صيانة ال جى فرع الرماية

مركز خدمه ال جى / وكيل ال جى / توكيل ال جى / اصلاح ال جى / الوكيل ال جى مركز خدمه ال جى / وكيل ال جى / توكيل ال جى / اصلاح ال جى / الوكيل ال جى مركز خدمه ال جى / وكيل ال جى / توكيل ال جى / اصلاح ال جى / الوكيل ال جى مركز خدمه ال جى / وكيل ال جى / توكيل ال جى / اصلاح ال جى / الوكيل ال جى مركز خدمه ال جى / وكيل ال جى / توكيل ال جى / اصلاح ال جى / الوكيل ال جى

lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg



0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994

اولا :

نحن الاسرع في الوصول اليك

فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم

فقط نصلك اينما كنت

0235700994

صيانة ال جى بالضمان

صيانة غسالات ال جى بالضمان

صيانة غسالات ال جى بالضمان

صيانة غسالات ال جى بالضمان

صيانة ديب فريزر ال جى بالضمان

صيانة ديب فريزر ال جى بالضمان



0235700994--- 01092279973--- 0235700997 --- 0235700994

فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف

الكشف علي دوره صرف المياة

الكشف علي سائل الفريون

الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )

نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال

اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى اصلاح ال جى



0235700994

0235700994

0235700997

الحل عندنا /

الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي

تقليل نسبه الاعطال

تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر

الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح

عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط

ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟

بالنسبه للتكييفات :

غسيل الفلاتر بالمياه جيدا

تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا

تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل

ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل

صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى صيانة ال جى

0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994

مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة

خدمه لكل العملاء المشتركين



lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg,lg



0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994

مع تحيات ادارة الشركة