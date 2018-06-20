اعطال صيانه تكييفات امريكول (01014723434) اصلاح امريكول (01225025360) اكتوبر

صيانة امريكول

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة امريكول الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال امريكول||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة تكييفات امريكول فى مصر

AMERICOOL تكييفات

AMERICOOL مكيف

AMERICOOL تكييف

AMERICOOL شحن

تكييفات امريكول مصر الجديده 01014723434

امريكول الزيتون 01225025360

تكييفات امريكول الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة امريكول

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة امريكول يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة امريكول الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح امريكول الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

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الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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يقدم وكيل امريكول المعتمد خدمة و صيانة شركة امريكول حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة امريكول فى القاهرة 0235695244

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امريكول فيصل – امريكول الهرم – امريكول المنيل – امريكول الدقى – امريكول الاسكندرية ..

امريكول اكتوبر – امريكول الرحاب – امريكول الشروق – امريكول مدينة العبور – امريكول الشيخ زايد .

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