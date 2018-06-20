شحن فريون تكييفات كرافت & 0235695244 & صيانه كرافت & 01225025360 & القاهره الجديده

صيانة كرافت

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة كرافت الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال كرافت||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة تكييفات كرافت فى مصر

CRAFFT تكييفات

CRAFFT مكيف

CRAFFT تكييف

CRAFFT شحن

تكييفات كرافت مصر الجديده 01014723434

كرافت الزيتون 01225025360

تكييفات كرافت الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة كرافت

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة كرافتيغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة كرافت الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح كرافت الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات كرافت احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة تكييفات كرافت& صيانة مكيف كرافت & صيانة تكييف كرافت&شحن كرافت&صيانة تكييفات كرافت&صيانة شحن كرافت، صيانة تكييفات كرافت )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة كرافت فى القاهرة 0235695244

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كرافت عين شمس – كرافت جسر السويس – كرافت مصر الجديدة – كرافت الحدائق – كرافت الزمالك –

كرافت فيصل – كرافت الهرم – كرافت المنيل – كرافت الدقى – كرافت الاسكندرية ..

كرافت اكتوبر – كرافت الرحاب – كرافت الشروق – كرافت مدينة العبور – كرافت الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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