صيانة سريعة ثلاجات كريازي 01010916814 + 0235699066 صيانة ثلاجات كريازي فرع المهندسين

اييلييين
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 جوان 2018
- المشاركات
- 5
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
الصيانة الافضل فى مصر ترحب بكم
اكبر مركز صيانة اجهزة كريازي
1095999314 / 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01223179993 / 01220261030 / 01092279973 / 01210999852 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 / 01023140280 / 01129347771 / 0235700997 / 0235700994 / 0235710008 / 0235699066 / 0235682820
صيانة كريازي تعلن عن حمله صيانة منتجات كريازي بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات كريازي
اصلاح وصيانه اجهزه كريازي kiriazi ,
خدمه كريازي داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام
كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها
تقوم الشركة بصيانة اجهزة كريازي منها ثلاجة كريازي , غسالة كريازي .
نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين
Kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,
01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994@ 01112124913@ 0235700994 @ 0235700997@
صيانة كريازي غسالات ملابس
غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات
وديب فريزر
صيانة كريازي ديب فريزر وغسالات .
للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :
0235700997
0235700994
خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم
توكيل كريازي اجهزة كريازي ثلاجة*,*غسالة*.*هدفنا هو تقديم خدمات عالية باحدث تكنولوجيا
فى مصر تحت اشراف مهندسين معتمدين من العالمية*.*توكيل كريازي *,*توكيل كريازي *,*توكيل كريازي *,*توكيل غسالات كريازي *,
توكيل ديب كريازي *,*توكيل كريازي للتوكيل فى جميع انحاء الجمهورية منها مناطق مدينة نصر القاهرة الجديدة المقطم جسر السويس عين شمس حدائق القبة مساكن الشيراتون
0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي
مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه
ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :
صيانة كريازي فرع المعادي _ صيانة كريازي فرع القاهرة الجديدة _ صيانة كريازي فرع الهرم _ صيانة كريازي فرع فيصل _ صيانة كريازي فرع الدقي _ صيانة كريازي فرع العمرانية _ صيانة كريازي فرع الجيزة _ صيانة كريازي فرع المنيب _ صيانة كريازي فرع الشيخ زايد _ صيانة كريازي فرع 6 اكتوبر _ صيانة كريازي فرع العجوزة _ صيانة كريازي فرع المهندسين _ صيانة كريازي فرع جاردن سيتي _ صيانة كريازي فرع باب اللوق _ صيانة كريازي فرع باب الخلق _ صيانة كريازي فرع السيدة زينب _ صيانة كريازي فرع المنيل _ صيانة كريازي فرع مصر الجديدة _ صيانة كريازي فرع مصر القديمة _ صيانة كريازي فرع حدائق المعادي _ صيانة كريازي فرع المعادي الجديدة _ صيانة كريازي فرع الزمالك _ صيانة كريازي فرع امبابه _ صيانة كريازي فرع حدائق الهرم _ صيانة كريازي فرع الرماية
مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي
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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
اولا :
نحن الاسرع في الوصول اليك
فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم
فقط نصلك اينما كنت
0235700994
صيانة كريازي بالضمان
صيانة غسالات كريازي بالضمان
صيانة غسالات كريازي بالضمان
صيانة غسالات كريازي بالضمان
صيانة ديب فريزر كريازي بالضمان
صيانة ديب فريزر كريازي بالضمان
0235700994--- 01092279973--- 0235700997 --- 0235700994
فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف
الكشف علي دوره صرف المياة
الكشف علي سائل الفريون
الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )
نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال
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0235700994
0235700994
0235700997
الحل عندنا /
الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي
تقليل نسبه الاعطال
تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر
الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح
عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط
ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟
بالنسبه للتكييفات :
غسيل الفلاتر بالمياه جيدا
تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا
تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل
ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل
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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة
خدمه لكل العملاء المشتركين
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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
مع تحيات ادارة الشركة
اكبر مركز صيانة اجهزة كريازي
1095999314 / 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01223179993 / 01220261030 / 01092279973 / 01210999852 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 / 01023140280 / 01129347771 / 0235700997 / 0235700994 / 0235710008 / 0235699066 / 0235682820
صيانة كريازي تعلن عن حمله صيانة منتجات كريازي بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات كريازي
اصلاح وصيانه اجهزه كريازي kiriazi ,
خدمه كريازي داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام
كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها
تقوم الشركة بصيانة اجهزة كريازي منها ثلاجة كريازي , غسالة كريازي .
نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين
Kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,kiriazi ,
01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994@ 01112124913@ 0235700994 @ 0235700997@
صيانة كريازي غسالات ملابس
غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات
وديب فريزر
صيانة كريازي ديب فريزر وغسالات .
للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :
0235700997
0235700994
خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم
توكيل كريازي اجهزة كريازي ثلاجة*,*غسالة*.*هدفنا هو تقديم خدمات عالية باحدث تكنولوجيا
فى مصر تحت اشراف مهندسين معتمدين من العالمية*.*توكيل كريازي *,*توكيل كريازي *,*توكيل كريازي *,*توكيل غسالات كريازي *,
توكيل ديب كريازي *,*توكيل كريازي للتوكيل فى جميع انحاء الجمهورية منها مناطق مدينة نصر القاهرة الجديدة المقطم جسر السويس عين شمس حدائق القبة مساكن الشيراتون
0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي
مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه
ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :
صيانة كريازي فرع المعادي _ صيانة كريازي فرع القاهرة الجديدة _ صيانة كريازي فرع الهرم _ صيانة كريازي فرع فيصل _ صيانة كريازي فرع الدقي _ صيانة كريازي فرع العمرانية _ صيانة كريازي فرع الجيزة _ صيانة كريازي فرع المنيب _ صيانة كريازي فرع الشيخ زايد _ صيانة كريازي فرع 6 اكتوبر _ صيانة كريازي فرع العجوزة _ صيانة كريازي فرع المهندسين _ صيانة كريازي فرع جاردن سيتي _ صيانة كريازي فرع باب اللوق _ صيانة كريازي فرع باب الخلق _ صيانة كريازي فرع السيدة زينب _ صيانة كريازي فرع المنيل _ صيانة كريازي فرع مصر الجديدة _ صيانة كريازي فرع مصر القديمة _ صيانة كريازي فرع حدائق المعادي _ صيانة كريازي فرع المعادي الجديدة _ صيانة كريازي فرع الزمالك _ صيانة كريازي فرع امبابه _ صيانة كريازي فرع حدائق الهرم _ صيانة كريازي فرع الرماية
مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي مركز خدمه كريازي / وكيل كريازي / توكيل كريازي / اصلاح كريازي / الوكيل كريازي
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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
اولا :
نحن الاسرع في الوصول اليك
فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم
فقط نصلك اينما كنت
0235700994
صيانة كريازي بالضمان
صيانة غسالات كريازي بالضمان
صيانة غسالات كريازي بالضمان
صيانة غسالات كريازي بالضمان
صيانة ديب فريزر كريازي بالضمان
صيانة ديب فريزر كريازي بالضمان
0235700994--- 01092279973--- 0235700997 --- 0235700994
فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف
الكشف علي دوره صرف المياة
الكشف علي سائل الفريون
الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )
نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال
اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي اصلاح كريازي
0235700994
0235700994
0235700997
الحل عندنا /
الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي
تقليل نسبه الاعطال
تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر
الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح
عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط
ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟
بالنسبه للتكييفات :
غسيل الفلاتر بالمياه جيدا
تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا
تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل
ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل
صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي صيانة كريازي
0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة
خدمه لكل العملاء المشتركين
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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
مع تحيات ادارة الشركة