صيانة سريعة سامسونج المعادى 01112124913 مركز خدمة سامسونج 0235700997 صيانة + خدمة

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اكبر مركز صيانة اجهزة سامسونج

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صيانة سامسونج تعلن عن حمله صيانة منتجات سامسونج بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات سامسونج

اصلاح وصيانه اجهزه سامسونج samsung ,

خدمه سامسونج داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام

كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها

تقوم الشركة بصيانة اجهزة سامسونج منها ثلاجة سامسونج , غسالة سامسونج .

نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين

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01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994@ 01112124913@ 0235700994 @ 0235700997@



صيانة سامسونج غسالات ملابس

غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات

وديب فريزر

صيانة سامسونج ديب فريزر وغسالات .

للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :

0235700997

0235700994

خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم

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فى مصر تحت اشراف مهندسين معتمدين من العالمية*.*توكيل سامسونج *,*توكيل سامسونج *,*توكيل سامسونج *,*توكيل غسالات سامسونج *,

توكيل ديب سامسونج *,*توكيل سامسونج للتوكيل فى جميع انحاء الجمهورية منها مناطق مدينة نصر القاهرة الجديدة المقطم جسر السويس عين شمس حدائق القبة مساكن الشيراتون

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مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه

ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :

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اولا :

نحن الاسرع في الوصول اليك

فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم

فقط نصلك اينما كنت

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صيانة سامسونج بالضمان

صيانة غسالات سامسونج بالضمان

صيانة غسالات سامسونج بالضمان

صيانة غسالات سامسونج بالضمان

صيانة ديب فريزر سامسونج بالضمان

صيانة ديب فريزر سامسونج بالضمان



0235700994--- 01092279973--- 0235700997 --- 0235700994

فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف

الكشف علي دوره صرف المياة

الكشف علي سائل الفريون

الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )

نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال

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الحل عندنا /

الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي

تقليل نسبه الاعطال

تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر

الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح

عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط

ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟

بالنسبه للتكييفات :

غسيل الفلاتر بالمياه جيدا

تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا

تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل

ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل

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مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة

خدمه لكل العملاء المشتركين



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مع تحيات ادارة الشركة