صيانة سريعة ادميرال(( فرع حلوان )) 01093055835 اصلاح معتمد 0235699066 توكيل ثلاجه ادميرال

اييلييين
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 جوان 2018
- المشاركات
- 5
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
الصيانة الافضل فى مصر ترحب بكم
اكبر مركز صيانة اجهزة ادميرال
1095999314 / 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01223179993 / 01220261030 / 01092279973 / 01210999852 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 / 01023140280 / 01129347771 / 0235700997 / 0235700994 / 0235710008 / 0235699066 / 0235682820
صيانة ادميرال تعلن عن حمله صيانة منتجات ادميرال بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات ادميرال
اصلاح وصيانه اجهزه ادميرال admiral ,
خدمه ادميرال داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام
كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها
تقوم الشركة بصيانة اجهزة ادميرال منها ثلاجة ادميرال , غسالة ادميرال .
نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين
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01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994@ 01112124913@ 0235700994 @ 0235700997@
صيانة ادميرال غسالات ملابس
غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات
وديب فريزر
صيانة ادميرال ديب فريزر وغسالات .
للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :
0235700997
0235700994
خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم
توكيل ادميرال اجهزة ادميرال ثلاجة*,*غسالة*.*هدفنا هو تقديم خدمات عالية باحدث تكنولوجيا
فى مصر تحت اشراف مهندسين معتمدين من العالمية*.*توكيل ادميرال*,*توكيل ادميرال*,*توكيل ادميرال*,*توكيل غسالات ادميرال*,
توكيل ديب ادميرال*,*توكيل ادميرال للتوكيل فى جميع انحاء الجمهورية منها مناطق مدينة نصر القاهرة الجديدة المقطم جسر السويس عين شمس حدائق القبة مساكن الشيراتون
0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال
مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه
ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :
صيانة ادميرال فرع المعادي _ صيانة ادميرال فرع القاهرة الجديدة _ صيانة ادميرال فرع الهرم _ صيانة ادميرال فرع فيصل _ صيانة ادميرال فرع الدقي _ صيانة ادميرال فرع العمرانية _ صيانة ادميرال فرع الجيزة _ صيانة ادميرال فرع المنيب _ صيانة ادميرال فرع الشيخ زايد _ صيانة ادميرال فرع 6 اكتوبر _ صيانة ادميرال فرع العجوزة _ صيانة ادميرال فرع المهندسين _ صيانة ادميرال فرع جاردن سيتي _ صيانة ادميرال فرع باب اللوق _ صيانة ادميرال فرع باب الخلق _ صيانة ادميرال فرع السيدة زينب _ صيانة ادميرال فرع المنيل _ صيانة ادميرال فرع مصر الجديدة _ صيانة ادميرال فرع مصر القديمة _ صيانة ادميرال فرع حدائق المعادي _ صيانة ادميرال فرع المعادي الجديدة _ صيانة ادميرال فرع الزمالك _ صيانة ادميرال فرع امبابه _ صيانة ادميرال فرع حدائق الهرم _ صيانة ادميرال فرع الرماية
مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال
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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
اولا :
نحن الاسرع في الوصول اليك
فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم
فقط نصلك اينما كنت
0235700994
صيانة ادميرال بالضمان
صيانة غسالات ادميرال بالضمان
صيانة غسالات ادميرال بالضمان
صيانة غسالات ادميرال بالضمان
صيانة ديب فريزر ادميرال بالضمان
صيانة غسالات ادميرال بالضمان
0235700994--- 01092279973--- 0235700997 --- 0235700994
فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف
الكشف علي دوره صرف المياة
الكشف علي سائل الفريون
الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )
نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال
اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال
0235700994
0235700994
0235700997
الحل عندنا /
الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي
تقليل نسبه الاعطال
تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر
الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح
عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط
ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟
بالنسبه للتكييفات :
غسيل الفلاتر بالمياه جيدا
تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا
تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل
ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل
صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال
0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة
خدمه لكل العملاء المشتركين
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01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994@ 01112124913@ 0235700994 @ 0235700997@
مع تحيات ادارة الشركة
اكبر مركز صيانة اجهزة ادميرال
1095999314 / 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01223179993 / 01220261030 / 01092279973 / 01210999852 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 / 01023140280 / 01129347771 / 0235700997 / 0235700994 / 0235710008 / 0235699066 / 0235682820
صيانة ادميرال تعلن عن حمله صيانة منتجات ادميرال بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات ادميرال
اصلاح وصيانه اجهزه ادميرال admiral ,
خدمه ادميرال داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام
كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها
تقوم الشركة بصيانة اجهزة ادميرال منها ثلاجة ادميرال , غسالة ادميرال .
نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين
Admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral , admiral ,
01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994@ 01112124913@ 0235700994 @ 0235700997@
صيانة ادميرال غسالات ملابس
غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات
وديب فريزر
صيانة ادميرال ديب فريزر وغسالات .
للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :
0235700997
0235700994
خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم
توكيل ادميرال اجهزة ادميرال ثلاجة*,*غسالة*.*هدفنا هو تقديم خدمات عالية باحدث تكنولوجيا
فى مصر تحت اشراف مهندسين معتمدين من العالمية*.*توكيل ادميرال*,*توكيل ادميرال*,*توكيل ادميرال*,*توكيل غسالات ادميرال*,
توكيل ديب ادميرال*,*توكيل ادميرال للتوكيل فى جميع انحاء الجمهورية منها مناطق مدينة نصر القاهرة الجديدة المقطم جسر السويس عين شمس حدائق القبة مساكن الشيراتون
0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال
مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه
ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :
صيانة ادميرال فرع المعادي _ صيانة ادميرال فرع القاهرة الجديدة _ صيانة ادميرال فرع الهرم _ صيانة ادميرال فرع فيصل _ صيانة ادميرال فرع الدقي _ صيانة ادميرال فرع العمرانية _ صيانة ادميرال فرع الجيزة _ صيانة ادميرال فرع المنيب _ صيانة ادميرال فرع الشيخ زايد _ صيانة ادميرال فرع 6 اكتوبر _ صيانة ادميرال فرع العجوزة _ صيانة ادميرال فرع المهندسين _ صيانة ادميرال فرع جاردن سيتي _ صيانة ادميرال فرع باب اللوق _ صيانة ادميرال فرع باب الخلق _ صيانة ادميرال فرع السيدة زينب _ صيانة ادميرال فرع المنيل _ صيانة ادميرال فرع مصر الجديدة _ صيانة ادميرال فرع مصر القديمة _ صيانة ادميرال فرع حدائق المعادي _ صيانة ادميرال فرع المعادي الجديدة _ صيانة ادميرال فرع الزمالك _ صيانة ادميرال فرع امبابه _ صيانة ادميرال فرع حدائق الهرم _ صيانة ادميرال فرع الرماية
مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال مركز خدمه ادميرال / وكيل ادميرال / توكيل ادميرال / اصلاح ادميرال / الوكيل ادميرال
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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
اولا :
نحن الاسرع في الوصول اليك
فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم
فقط نصلك اينما كنت
0235700994
صيانة ادميرال بالضمان
صيانة غسالات ادميرال بالضمان
صيانة غسالات ادميرال بالضمان
صيانة غسالات ادميرال بالضمان
صيانة ديب فريزر ادميرال بالضمان
صيانة غسالات ادميرال بالضمان
0235700994--- 01092279973--- 0235700997 --- 0235700994
فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف
الكشف علي دوره صرف المياة
الكشف علي سائل الفريون
الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )
نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال
اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال اصلاح ادميرال
0235700994
0235700994
0235700997
الحل عندنا /
الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي
تقليل نسبه الاعطال
تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر
الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح
عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط
ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟
بالنسبه للتكييفات :
غسيل الفلاتر بالمياه جيدا
تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا
تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل
ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل
صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال صيانة ادميرال
0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994
مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة
خدمه لكل العملاء المشتركين
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01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994@ 01112124913@ 0235700994 @ 0235700997@
مع تحيات ادارة الشركة