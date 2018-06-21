رقم صيانة يورك المهندسين | 0235699066 | اصلاح مكييف يورك | 01092279973| يورك

يورك

الرائدون فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر شركة صيانة يورك الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال يورك |01154008110 || 01129347771 || 0235700997 || 01010916814 || 01093055835 || 0235700994 || 01092279973 || 01207619993 || 0235699066 || 01220261030 || 01096922100 || 0235710008 | 01023140280 || 01112124913 || 01210999852 || 0235682820 || 01223179993|

01060037840||01283377353|المحمول :|01095999314||

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مركز صيانة يورك يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة يورك الاولى فى مصر )

نحن نعتمد على تصليح يورك الاجهزة المنزلية الاولة فى مصر

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الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات شركة يورك agent york وكيل يورك

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تتعهد مجموعة شركات ( صيانة يورك ) بتقديم اجود خدمة وتقديم اعلى مستوى من التدريب

اعلى كفائة صيانة يورك ( مركز صيانة يورك ) YORK

حيث اننا المركز الوحيد فى مصر { صيانة يورك }

مع تحيات ادارة توكيل صيانة يورك

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