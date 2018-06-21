رقم صيانة كاريير حدائق | 0235682820| اصلاح مكييف كاريير|01023140280 | كاريير

كاريير

الرائدون فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر شركة صيانة كارييركارييرالصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال كاريير|01154008110 || 01129347771 || 0235700997 || 01010916814 || 01093055835 || 0235700994 || 01092279973 || 01207619993 || 0235699066 || 01220261030 || 01096922100 || 0235710008 | 01023140280 || 01112124913 || 01210999852 || 0235682820 || 01223179993|

01060037840||01283377353|المحمول :|01095999314||

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carrier تكييفات

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مركز صيانة كارييريغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة كارييرالاولى فى مصر )

نحن نعتمد على تصليح كارييرالاجهزة المنزلية الاولة فى مصر

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الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة))

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0235699066 || 01112124913 || 01283377353 || 0235710008

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات شركة كاريير agent carrier وكيل كاريير

اسرع تحقيق الصيانة الجيدة كاريير&افضل ارشادات صيانة كاريير&نقوم بتقديم خدمة الصيانة الفورية كاريير&الجودة هى العنصر الاساسى فى صيانة كارييرالجيزة &

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تتعهد مجموعة شركات ( صيانة كاريير) بتقديم اجود خدمة وتقديم اعلى مستوى من التدريب

اعلى كفائة صيانة كاريير( مركز صيانة كاريير) CARRIER

حيث اننا المركز الوحيد فى مصر { صيانة كاريير}

مع تحيات ادارة توكيل صيانة كاريير

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