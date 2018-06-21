رقم صيانة دايو الزيتون| 0235682820| اصلاح مكييف دايو |01220261030 | دايو

الرائدون فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر شركة صيانة دايوالصيانة والتجديد للاجهزة

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مركز صيانة دايويغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة دايوالاولى فى مصر )

نحن نعتمد على تصليح دايوالاجهزة المنزلية الاولة فى مصر

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الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات شركة دايو agent daewoo وكيل دايو

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تتعهد مجموعة شركات ( صيانة دايو) بتقديم اجود خدمة وتقديم اعلى مستوى من التدريب

اعلى كفائة صيانة دايو( مركز صيانة دايو) DAEWOO

حيث اننا المركز الوحيد فى مصر { صيانة دايو}

مع تحيات ادارة توكيل صيانة دايو

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