دعني أحلل شخصيتك ..

Omar M. Galal
:: عضو منتسِب ::
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- 7 ماي 2018
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما رأيكم أن ننشر كل يوم موضوع للنقاش ، سنحصل على معلومات كثيرة ونفيد بعضنا البعض ، دعني اليوم أحلل شخصيتك. فقط اختر صفاتك الإيجابية والسلبية ..
الصفات الإيجابية التي تجدها في شخصيتك : برئ - بشوش - سهل المراس - محبوب - اجتماعي - سريع البديهة - متفائل - شخصية تلبي إحتياجاتها بسرعة - راقي في أسلوبك عذب في كلامك - تعامل الآخرين بما يحبون بغض النظر عما تحب أنت ! - يؤخذ دائماً برأيك وغالباً ما يكون لديك الحلول - ملتزم بالمواعيد ..
الصفات السلبية : تقع كثيراً في مواقف محرجة - يفهم أسلوبك فهماً خاطئاً - تمر بأوقات صعبة وتداري حزنك خلف إبتسامة صفراء - حساس - قد يستغلك الناس - قليل الثقة في النفس - لا تتقبل المزاح عالباً - كثرة تقلب شخصيتك - سريع الانفعال - متعصب لآرائك ..
ما رأيكم أن ننشر كل يوم موضوع للنقاش ، سنحصل على معلومات كثيرة ونفيد بعضنا البعض ، دعني اليوم أحلل شخصيتك. فقط اختر صفاتك الإيجابية والسلبية ..
الصفات الإيجابية التي تجدها في شخصيتك : برئ - بشوش - سهل المراس - محبوب - اجتماعي - سريع البديهة - متفائل - شخصية تلبي إحتياجاتها بسرعة - راقي في أسلوبك عذب في كلامك - تعامل الآخرين بما يحبون بغض النظر عما تحب أنت ! - يؤخذ دائماً برأيك وغالباً ما يكون لديك الحلول - ملتزم بالمواعيد ..
الصفات السلبية : تقع كثيراً في مواقف محرجة - يفهم أسلوبك فهماً خاطئاً - تمر بأوقات صعبة وتداري حزنك خلف إبتسامة صفراء - حساس - قد يستغلك الناس - قليل الثقة في النفس - لا تتقبل المزاح عالباً - كثرة تقلب شخصيتك - سريع الانفعال - متعصب لآرائك ..