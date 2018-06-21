دعني أحلل شخصيتك ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ما رأيكم أن ننشر كل يوم موضوع للنقاش ، سنحصل على معلومات كثيرة ونفيد بعضنا البعض ، دعني اليوم أحلل شخصيتك. فقط اختر صفاتك الإيجابية والسلبية ..



الصفات الإيجابية التي تجدها في شخصيتك : برئ - بشوش - سهل المراس - محبوب - اجتماعي - سريع البديهة - متفائل - شخصية تلبي إحتياجاتها بسرعة - راقي في أسلوبك عذب في كلامك - تعامل الآخرين بما يحبون بغض النظر عما تحب أنت ! - يؤخذ دائماً برأيك وغالباً ما يكون لديك الحلول - ملتزم بالمواعيد ..





الصفات السلبية : تقع كثيراً في مواقف محرجة - يفهم أسلوبك فهماً خاطئاً - تمر بأوقات صعبة وتداري حزنك خلف إبتسامة صفراء - حساس - قد يستغلك الناس - قليل الثقة في النفس - لا تتقبل المزاح عالباً - كثرة تقلب شخصيتك - سريع الانفعال - متعصب لآرائك ..