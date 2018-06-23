مسابقة توقع الفرق المتؤهلة الربع النهائي

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط كأس العالم 2018::
#1
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السلام عليكم اعضاء اللمة الكرام
كما عودناكم في كل حدث سابقة
اليوم انا جاتني مسابقة وهي انك تتوقع في التعليقات 8 فرق تتوقع انها ستتاهل الى ربع النهائي
== وقت المسابقة ==
تبدا من اليوم الى غاية اخر ايام الدور الاول
== قوانين المسابقة ==
كل عضو عنده الحق في مشاركة واحدة
== وقت اعلان الفائز ==
اخر ايام الدور الثمن النهائي
== جائزة المسابقة ==
10 نقاط تميز لكل اجابة صحيحة .
 
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