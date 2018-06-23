مسابقة توقع الفرق المتؤهلة الربع النهائي

السلام عليكم اعضاء اللمة الكرام

كما عودناكم في كل حدث سابقة

اليوم انا جاتني مسابقة وهي انك تتوقع في التعليقات 8 فرق تتوقع انها ستتاهل الى ربع النهائي

== وقت المسابقة ==

تبدا من اليوم الى غاية اخر ايام الدور الاول

== قوانين المسابقة ==

كل عضو عنده الحق في مشاركة واحدة

== وقت اعلان الفائز ==

اخر ايام الدور الثمن النهائي

== جائزة المسابقة ==

10 نقاط تميز لكل اجابة صحيحة . ​