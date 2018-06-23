دليل مراكز ال جي شبرا 0235682820 تصليح ال جي lg

اكبر مركز صيانة ال جي



01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820||01060037840||01283377353

0235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||

نبذه عن تاريخ الشركة

رائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست ال جي _ غسالات فول اتومتيك ال جي_غسالات اطباق ال جي_ تكيفات ال جي _ ايس ميكر ال جي _ ديب فريزر نوفرست ال جي_دراير _ال جي نشافة_ غسالات هيفى ديوتى ال جي_ غسالات باب امامى ال جي_لاندرى ال جي _ مجفف ال جي

قطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزلية

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1. قطع غيار اصلية بالضمان

2. ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل

3. متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)

4. سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم

5. كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال

6. بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا

7. خبراء فى تعديل دواير الغسالات والثلاجات

8. فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية

9. اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى

10. ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم

11. تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات

12. كول سنتر . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاء

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صيانة جميع الاجهزة المنزلية الكهربائية ذات الماركات المحلية والعالمية. نقوم بعمل كافة اعمال الصيانة الفورية المنزلية الشاملة المتجددة دائما . تتم الصيانة من خلال نخبة مختارة من الفنيين المتخصصين المدربين علي اعلي مستوي ضمان شامل علي الجهاز بالكامل. خدماتنا متميزة نهدف منها لاشباع رغبات العميل. نتلقي بلاغات الاعطال طوال ايام الاسبوع علي الارقام التالية :

بمناسبة حلول فصل الصيف " كل عام و عملائنا الكرام بخير " عرض خاص " خصم (( 10% )) علي اجمالي الفاتورة وذلك لفترة

لأجهزة التكييف الخاصة بك .. نقوم بعمل الصيانة لجميع انواع اجهزة التكييف ذات الماركات المختلفة

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سياسة ونظام الشركة: ( ضمان عاما كامل )

يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميل

ويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشامل

الكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يوم

ولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعه

جوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيا

فريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزل

خبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )

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تكنولوجيا حديثه..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى توكيل ال جي، وكيل ال جي ، صيانة ال جي ثلاجات ال جي ، غسالات اطباق ال جي ، ديب فريزر ال جي ، اصلاح ال جي ، خدمة ال جي ، مركز صيانة ال جي ، لاندرى ال جي ، ايس ميكر ال جي ،دراير ال جي ،

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شغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئول

فرع صيانة توكيل ال جي سموحة 01023140280 توكيل ال جي

فرع صيانة توكيل ال جي ميامى 01129347771 توكيل ال جي

فرع صيانة توكيل ال جي العجمى 01220261030 توكيل ال جي

فرع صيانة توكيل ال جي المنتزة 01093055835 توكيل ال جي فرع توكيل ال جي ( خدمة عملاء )

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0235710008

مع تحيات ادارة الشركة