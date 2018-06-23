الوكيل الرسمي المعتمد كاريير || 0235695244 || صيانه كاريير || 01225025360

صيانة كاريير

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة كاريير الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال كاريير||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة تكييفات كاريير فى مصر

Carrier تكييفات

Carrier مكيف

Carrier تكييف

Carrier شحن

تكييفات كاريير مصر الجديده 01014723434

كاريير الزيتون 01225025360

تكييفات كاريير الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة كاريير

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة كارييريغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة كاريير الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح كاريير الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات كاريير احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة تكييفات كاريير& صيانة مكيف كاريير & صيانة تكييف كاريير&شحن كاريير&صيانة تكييفات كاريير&صيانة شحن كاريير، صيانة تكييفات كاريير )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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كاريير عين شمس – كاريير جسر السويس – كاريير مصر الجديدة – كاريير الحدائق – كاريير الزمالك –

كاريير فيصل – كاريير الهرم – كاريير المنيل – كاريير الدقى – كاريير الاسكندرية ..

كاريير اكتوبر – كاريير الرحاب – كاريير الشروق – كاريير مدينة العبور – كاريير الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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