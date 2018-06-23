الوكيل الرسمي المعتمد ترين || 0235695244 || صيانه ترين || 01225025360

صيانة ترين

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة ترين الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال ترين||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة تكييفات ترين فى مصر

TRANE تكييفات

TRANE مكيف

TRANE تكييف

TRANE شحن

تكييفات ترين مصر الجديده 01014723434

ترين الزيتون 01225025360

تكييفات ترين الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة ترين

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة ترينيغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة ترين الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح ترين الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات ترين احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة تكييفات ترين& صيانة مكيف ترين & صيانة تكييف ترين&شحن ترين&صيانة تكييفات ترين&صيانة شحن ترين، صيانة تكييفات ترين )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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وكيل ترين داخل القاهرة والمحافظات .

يقدم وكيل ترين المعتمد خدمة و صيانة شركة ترين حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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وكيل ترين فيصل – وكيل ترين الهرم – وكيل ترين المنيل –وكيل ترين الدقى – وكيل ترين الاسكندرية ..

وكيل ترين اكتوبر – وكيل ترين الرحاب – وكيل ترين الشروق –وكيل ترين مدينة العبور – وكيل ترين الشيخ زايد .

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توكيل ترين فى مصر TRANE ,, , here in Egypt

رقم صيانة ترين فى القاهرة 0235695244

ترين القاهرة – ترين مدينة نصر – ترين المعادى – ترين المهندسين – ترين الاسكندرية

ترين عين شمس – ترين جسر السويس – ترين مصر الجديدة – ترين الحدائق – ترين الزمالك –

ترين فيصل – ترين الهرم – ترين المنيل – ترين الدقى – ترين الاسكندرية ..

ترين اكتوبر – ترين الرحاب – ترين الشروق – ترين مدينة العبور – ترين الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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