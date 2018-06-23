دقة صيانة ثلاجات وايت ويل 01060037840 توكيل اصلى للشركة الام 0235700994 الضاهر white whale

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اكبر مركز صيانة اجهزة وايت ويل

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صيانة وايت ويل تعلن عن حمله صيانة منتجات وايت ويل بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات وايت ويل

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خدمه وايت ويل داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام

كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها

تقوم الشركة بصيانة اجهزة وايت ويل منها ثلاجة وايت ويل , غسالة وايت ويل .

نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين

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01092279973@ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994

صيانة وايت ويل غسالات ملابس

غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات

وديب فريزر

صيانة وايت ويل ديب فريزر وغسالات .

للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :

0235700997

0235700994

خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم

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مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه

ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :

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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994

اولا :

نحن الاسرع في الوصول اليك

فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم

فقط نصلك اينما كنت

0235700994

صيانة وايت ويل بالضمان

صيانة غسالات وايت ويل بالضمان

صيانة غسالات وايت ويل بالضمان

صيانة غسالات وايت ويل بالضمان

صيانة ديب فريزر وايت ويل بالضمان

صيانة غسالات وايت ويل بالضمان



0235700994--- 01092279973--- 0235700997 --- 0235700994

فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف

الكشف علي دوره صرف المياة

الكشف علي سائل الفريون

الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )

نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال

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الحل عندنا /

الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي

تقليل نسبه الاعطال

تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر

الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح

عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط

ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟

بالنسبه للتكييفات :

غسيل الفلاتر بالمياه جيدا

تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا

تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل

ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل

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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994

مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة

خدمه لكل العملاء المشتركين



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0235700994 @ 0235700997 @ 01220261030@ 0235700994

مع تحيات ادارة الشركة