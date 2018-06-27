تعليم صيانة وستنجهاوس| 0235682820| توكيل تكييف وستنجهاوس | 01129347771| وستنجهاوس

وكيل وستنجهاوس داخل القاهرة والمحافظات .

يقدم وكيل وستنجهاوس المعتمد خدمة و صيانة شركة وستنجهاوس حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

تكييفات وستنجهاوس WESTINGHOUSE ,,

تكييفات وستنجهاوس WESTINGHOUSE ,,

نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة وستنجهاوس فى القاهرة 01210999852

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا //

0235699066 // 0235710008 // 01210999852 // 01010916814 //​

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