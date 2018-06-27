تعليم صيانة ترين| 0235699066| توكيل تكييف ترين | 01283377353| ترين

وكيل ترين داخل القاهرة والمحافظات .

يقدم وكيل ترين المعتمد خدمة و صيانة شركة ترين حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

تكييفات ترين TRANE ,,

تكييفات ترين TRANE ,,

نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

توكيل ترين فى مصر TRANE ,, , hire in Egyptرقم صيانة ترين فى القاهرة TRANE ,, , 01210999852

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وكيل ترين اكتوبر – وكيل ترين الرحاب – وكيل ترين الشروق –وكيل ترين مدينة العبور – وكيل ترين الشيخ زايد .

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توكيل ترين فى مصر TRANE ,, , hire in Egypt

رقم صيانة ترين فى القاهرة 01210999852

ترين القاهرة – ترين مدينة نصر – ترين المعادى – ترين المهندسين – ترين الاسكندرية

ترين عين شمس – ترين جسر السويس – ترين مصر الجديدة – ترين الحدائق – ترين الزمالك –

ترين فيصل – ترين الهرم – ترين المنيل – ترين الدقى – ترين الاسكندرية ..

ترين اكتوبر – ترين الرحاب – ترين الشروق – ترين مدينة العبور – ترين الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا //

0235699066 // 0235710008 // 01210999852 // 01010916814 //​

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