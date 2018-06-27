تعليم صيانة كرافت| 0235710008| توكيل تكييف كرافت | 01092279973| كرافت

وكيل كرافت داخل القاهرة والمحافظات .

يقدم وكيل كرافت المعتمد خدمة و صيانة شركة كرافت حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

تكييفات كرافت CRAFFT ,,

تكييفات كرافت CRAFFT ,,

نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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توكيل كرافت فى مصر CRAFFT ,, , hire in Egypt

رقم صيانة كرافت فى القاهرة 01210999852

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كرافت عين شمس – كرافت جسر السويس – كرافت مصر الجديدة – كرافت الحدائق – كرافت الزمالك –

كرافت فيصل – كرافت الهرم – كرافت المنيل – كرافت الدقى – كرافت الاسكندرية ..

كرافت اكتوبر – كرافت الرحاب – كرافت الشروق – كرافت مدينة العبور – كرافت الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا //

0235699066 // 0235710008 // 01210999852 // 01010916814 //​

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