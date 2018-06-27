تعليم صيانة هاى سينس | 0235710008| توكيل تكييف هاى سينس | 01093055835| هاى سينس

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تكييفات هاي سينس HISENSE ,,

تكييفات هاي سينس HISENSE ,,

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للاستفسار اتصل بينا //

0235699066 // 0235710008 // 01210999852 // 01010916814 //​

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