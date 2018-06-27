تعليم صيانة كاريير| 0235682820| توكيل تكييف كاريير| 01092279973| كاريير

وكيل كاريير داخل القاهرة والمحافظات .

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تكييفات كاريير CARRIER ,,

تكييفات كاريير CARRIER ,,

نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة كاريير فى القاهرة 01210999852

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كاريير عين شمس – كاريير جسر السويس – كاريير مصر الجديدة – كاريير الحدائق – كاريير الزمالك –

كاريير فيصل – كاريير الهرم – كاريير المنيل – كاريير الدقى – كاريير الاسكندرية ..

كاريير اكتوبر – كاريير الرحاب – كاريير الشروق – كاريير مدينة العبور – كاريير الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا //

0235699066 // 0235710008 // 01210999852 // 01010916814 //​

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