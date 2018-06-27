تعليم صيانة يورك | 0235682820 | توكيل تكييف يورك | 01129347771 | يورك

وكيل يورك داخل القاهرة والمحافظات .

يقدم وكيل يورك المعتمد خدمة و صيانة شركة يورك حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

تكييفات يورك YORK ,,

تكييفات يورك YORK ,,

نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة يورك فى القاهرة 01210999852

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يورك عين شمس – يورك جسر السويس – يورك مصر الجديدة – يورك الحدائق – يورك الزمالك –

يورك فيصل – يورك الهرم – يورك المنيل – يورك الدقى – يورك الاسكندرية ..

يورك اكتوبر – يورك الرحاب – يورك الشروق – يورك مدينة العبور – يورك الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا //

0235699066 // 0235710008 // 01210999852 // 01010916814 //​

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