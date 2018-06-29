



الرموز التي تُرى في المنام و تدل على الزواج









وهذه بعض الرموز التي قد يستدل منها علي زواج الرائي أو الرائيه

وهي نتاج تجميع قمت به عسي ينتفع بها رواد المنتدي الكرام







رؤية الفراش/ لمن لم يكن متزوج في الغالب يكون زواج لمن رأي ذلك

من كان متزوج تغيير فراشه أو مكان نومه /دليل على تغيير زوجته وكذلك للمطلقة يكون زواج لها

اللباس / كما فى قوله تعالى : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) فلبس الثوب ونحوه للفتى الأعزب زواج

لبس الفستان / ونحوه من الملابس النسائية .. مع ملاحظة أنواع من اللباس كلباس الشهرة أو لباس العافية أو لباس الدين فيظهر من طول الثوب أو من لونه .. وكذلك اللون يحدد الغنى والدين كذلك .









لبس الخاتم للفتى أو الفتاة / رمز للزواج مع ملاحظة حال الشخص وسير الرموز .

فرج المرأة / رمز لزواج الأعزب .. والذكر / رمز لزواج الفتاة .







لبس الحذاء أكرمكم الله / رمز لزواج الفتاة أو الفتى .. ولونه وصفته يحدد مواصفات الخاطب أو المخطوبة من دين وغنى وطباع ونحو ذلك ..

السكن / رمز للزواج الرجل عموماً ..

رؤية النبي زكريا عليه السلام /رمز لزواج الفتى أو الفتاة ..

الموت للأعزب /انتقال من حال العزوبية إلى عش الزوجية وكذلك الفتاة ..

دخول الجنة للفتى أو الفتاة /رمز للزواج والحياة السعيدة ..









الضلع رمز / للزوجة ..

رؤية القمر للفتاة رمز / للزواج من رجل ذو مكانة عظيمة .. كرؤيا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها حين رأت القمر يقع في حجرها فكان زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم .









رؤية الشمس للفتى / رمز للزوجة ..

ذبح المرأة / رمز لزواجها ..

الشاة أو الغنمة دخولها للبيت أو خروجها /قد تدل على زواج فتاة من ذلك البيت أو قدوم زوجة صالحة لأحد أبناء ذلك البيت ..

القوارير والزجاج للعزاب / زواج ..

رؤية الكعبة للفتاة ولبس الحذاء , كذلك ارتداء اللباس , ربما رؤية الفتاة دخولها الحرم المكي , والموت ثم الحياة / كلها رموز تدل علي الزواج



عتبة الباب / العتبة في المنام هي إمرأة الرجل، نعتمد في تفسير هذا الرمز على هذه الصورة على قصةنبي الله إسماعيل مع والده النبي إبراهيم، جاء إبراهيم يطالع تركته بعدما تزوج اسماعيل فلم يجد اسماعيل ، فسأل امراته عن عيشهم، فقالت نحن في ضيق، فقال لها إذا جاء زوجك قولي له يغير عتبة بابه أي يطلق الزوجة القديمة والإقتران بأخرى







حراثة الأرض وسقايتها / قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (البقرة ٢٢٣) هذه الآيه هي دليل قوي على أن هذا الرمز يفسر بزواج الرجل







الماء / إذا رأى الأعزب الماء في المنام قد يدل على تزويجه لقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرآ فجعله نسبآ وصهرآٓ (الفرقان٥٤)



جواز السفر /يشتق من كلمة جواز (الزواج)، من جهة أخرى جواز السفر يسمح للمسافر الإنتقال من بلد إلى آخر والزواج كماهو معروف هو إنتقا ل من العزوبية إلى الحياة الأسروية، في كلا لحالتين يشير هذا الرمز إلى الزواج







السيارة / إذا رأى الأعزب أنه يقود السيارة قد يدل ذلك على الزواج، فكما تقاد السيارة حسب إرادة صاحبها باتجاهات متنوعة تقاد المرأة من قبله ووفقآ لأوامره بإتجاهات و مسارات مختلفة فيي الحياة

الحيوانات حسب أطباعها و رؤية الفرس الأصيلة /قد تدل على الزواج بإمرأة جميلة ذات نسب طيب،

رؤية الأسد في المنام / قد تدل على زواج العزباء برجل قوي ومن أصحاب السلطة







البيض / رؤية الرجل للبيض قد تدل على الزواج لقوله تعالى: كأنهن بيض مكنون (الصافات ٤٩)

العسل / رؤية العسل وأكله من قبل الرجل أو المرأة في المنام تدل والله أعلم على الزواج لأن الفترة التي تأتي مباشرة بعد الزواج تسمى شهر عسل

الكتاب / يطلق على عقد النكاح في كثير من الدول اسم الكتاب فيقال كتب كتاب فلان على فلانة أي عقد قرانهما

دخول الفتاة الخيمة البيضاء أو البيت الأبيض / قال تعالى : (( حور مقصورات في الخيام )) الرحمن 72

وجاء في معنى الخيام ، الخيام : من در مجوف وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذي أخرجه البخاري في صحيح (( إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ، عرضها ستون ميلا ، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين ، يطوف عليهم المؤمنون )) واللؤلؤ أبيض اللون كما هو معروف ..



دخول البيت /عموما يدل على الزواج

من رأي أنه يبني بيتا / فهذا دليل على زواج الأعزب .

الرقم 8 ، " ثمانية " يدل على الزواج ,, ودليله

لقوله تعالى (قال إني أريد أنأنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجججججججججججج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما اريدان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين) القصص 27

وقوله : (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون) (الزمر)6

ارتداء الفتاة التاج . /.يدل علي زواج تلك الفتاة

ارتداء الفتاه الخلخال الحجول / وبلهجتنا العامية الحيّول من يتقدم فعلا كما جاء في كتب التعبير خاطب سخي سخي جدا

رؤية علب الحلي مبطنة بالديباح والريش ومحل الصاغة /تدل علي الزواج

لبس الفتاة سوار /ونوعيه الأسوارة تبين نوعيه المتقدم فان كانت من خرز فعليها ان تتبه لصفاته ..

الأرز مطبوخ وغير مطبوخ أو الخبز / تدل علي الزواج إن شاء الله....



(الحرم) يدل على الزواج لأن الرجل الأجنبي سيكون محرماً للمرأة.



( الكعبة ) تدل على الزواج.



( الحج ) يدل على الزواج لقوله تعالى: " و أذن في الناس بالحج " فالأذان هو إعلان الزواج.



( الأذان ) يدل على ذلك أيضاً لأنه إعلان للزواج.



(الصلاة في المسجد للمرأة) تدل على الزواج.



( الخاتم ) يدل على الزواج.



( السيارة ) تدل على الزواج لأنها ترمز للانتقال لحياة أخرى.



(القرآن أو المصحف ) يرمز لعقد القران.







( كتاب أو مكتبة ) يدل على كتابة عقد النكاح.



(الاعتصام أو اسم عاصم ) لأن الزواج يدخل المرأة في عصمة الرجل.



( الحبل ) لأنه رمز لميثاق الزواج.









( لبس القلادة ) تدل على الزواج فمن أسمائها العقِد وهو مايرمز إلى عقد النكاح.



(الشهادة أو التشهد ) يدل على الزواج لكونه يحتاج إلى شهود.



( رؤية الخيل) تدل على الزواج.



( أكل التمر ) يدل على الرزق الطيب فقد يكون للأعزب زواج.



( الكفن ) يدل على الزواج للأعزب.



( الموت ) يدل على الزواج لأنه انتقال لحياة جديدة.







( الخروف ) يدل على الزواج.

( لبس البنطال أو التنورة أو البلوزة ) يدل على الزواج أيضاً فهي ملابس تستر نصف الجسد وبالزواج يكمل كل منهما الآخر.



( أكل الحلويات والكاكو خصوصاً وشرب القهوة ) تدل على الزواج.







(أكل الفراولة ) تدل على الزواج.



الهديه / ودائما تكون أجمل الهدايا في الزواج



لبس الحذاء والمشي فيه / مسيرة الحياه الزوجيه



غلق الباب بالمفتاح / بمعنى التزاوج



السرير / مكان الزواج



تكحيل العين / لأن الأزواج قرة عين



النظر في المرآه / وكأنك تنظر لنصفك الآخر وهم الازواج



لبس فستان الزواج الابيض او لبس الدبله / وهي على ظاهرها







أحيانا اجتماع الاهل والأقارب على وليمه / تدل على الزواج



رقم 2 / يدل على الزوجين



ركوب الجمل للمرأه وللرجل /يدل على الزواج



هذا والله أعلى وأعلم منقول​