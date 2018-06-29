افتتاحية منتدى الخدمة الوطنية

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء
هذا القسم للاجابة عن انشغالات الشباب الجزائري
و تبادل الخبرات و قوانين و اخبار المستفيدين من الاعفاء
اذا لديك خبر جديد عن المستفيدين من الاعفاء أو لديك خبر جديد حول قوانين الخدمة الوطنية
فشاركنا خبرتك في هذا القسم
تحيات ادارة اللمة الجزائرية
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء
هذا القسم للاجابة عن انشغالات الشباب الجزائري
و تبادل الخبرات و قوانين و اخبار المستفيدين من الاعفاء
اذا لديك خبر جديد عن المستفيدين من الاعفاء أو لديك خبر جديد حول قوانين الخدمة الوطنية
فشاركنا خبرتك في هذا القسم
تحيات ادارة اللمة الجزائرية