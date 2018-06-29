افتتاحية منتدى الخدمة الوطنية

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
669
الإعجابات
1,865
النقاط
51
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء

هذا القسم للاجابة عن انشغالات الشباب الجزائري
و تبادل الخبرات و قوانين و اخبار المستفيدين من الاعفاء

اذا لديك خبر جديد عن المستفيدين من الاعفاء أو لديك خبر جديد حول قوانين الخدمة الوطنية
فشاركنا خبرتك في هذا القسم

تحيات ادارة اللمة الجزائرية
 
الحالة
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