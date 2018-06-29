افتتاحية منتدى الخدمة الوطنية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مرحبا بكم زوارنا الأعزاء



هذا القسم للاجابة عن انشغالات الشباب الجزائري

و تبادل الخبرات و قوانين و اخبار المستفيدين من الاعفاء



اذا لديك خبر جديد عن المستفيدين من الاعفاء أو لديك خبر جديد حول قوانين الخدمة الوطنية

فشاركنا خبرتك في هذا القسم



تحيات ادارة اللمة الجزائرية ​