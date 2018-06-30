رَحَلَتْ !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسلام عليكم أهل اللمةغبت وطال الغياب كأنني كنت اودّعها واستمتع بآخر الشهور معهاولكن الحمد لله على كل حال راضين بقضاء الله وقدرهرحلت!فقدت شخصا عزيزا جدا لا يتخيل منكم احد مدى قربه وتعلقي بهكانت أغلى ما املك وجوهر حياتيهي جدتيليست الجدة تلك الطاعنة في السنجدتي كانت شابة في عمر التسعينكانت صديقتي اشاركها اسراري ويومياتي وهمومي وتعاستيكانت صغيرتي التي امشط لها شعرها واجعل منه اشكالا كثيرة مضحكة وانيقةكانت رفيقتي في الصباح والمساءكانت تحبني كثيرا حبا عظيما كنت انا آخر من نادته قبل وفاتهاحتى انها أشركتني في ميراثهاكان كلامهاكله عسل وكانت دعواتها تنير طريقيكانت الوحيدة التي تنظر لوجهي العابس على مائدة الطعام فتنظر الي قائلة : وشبيك بنتي!كانت كل شيء وكل شيءبكوها جميعا وحزنوا لفراقها جميعا من بين الاربعين حفيد والستين ابن حفيد كان حزني أعمق فقد أمضيتتسعة عشرة سنة من عمري كلها برفقتها ,كلها وانا نائمة بقربهالم أصبر واسال الله ان يغفر لي لم استطع لم استطع ثم لم أستطعسبحان الله الخالق شاهدت مسلسل الرحيل ملخصا فيهاكالشجرة تسقط وريقاتها رويدا رويدامرّت اليوم خمسة عشر يوما على آخر مرة رأيت فيها تلك العيون الخضراء والوجه المشع نورالا زلت أتذكر تلك اللحظات الاخيرة لا تستاذن دموعي عند التذكررحلت صغيرتي ولم تترك لي الا ثيابا احتضنها كل صباح لاشم عطرهارحلت صغيرتي ولم تترك لي الا صوتها بمخيلتي وصوت عصاها عندما يطرق الارضرحلت صديقتي ...ياربي غفرانك ان بالغت في حزني الهمني صبرا يا ربي فكل شيء يذكرني بهاانا لا ابكي لانها رحلت بل ابكي على حالي كيف ساعيش الايام الباقية أمامي !؟الهمني صبرا يا اللهجدتي حتى اللمة حدتثها عنهالطالما دعت لكم فقد كنت اخبرها عن المريض والمحتاج والمهموم والفقيد هنافلا تبخلوا حبيبتي وهي تحت قبرها جزاكم الله خيراأدعوا لاختكم بالصبررحمكِ الله صغيرتي وأسكنك ربي الجنة وغفر لك ذنوبكوجعل قبرك روضة من رياض الجنة وألهمني الصبر على فقدك​