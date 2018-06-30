رَحَلَتْ !

ضيوف وسـنغادر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام عليكم أهل اللمة
غبت وطال الغياب كأنني كنت اودّعها واستمتع بآخر الشهور معها
ولكن الحمد لله على كل حال راضين بقضاء الله وقدره
رحلت!
فقدت شخصا عزيزا جدا لا يتخيل منكم احد مدى قربه وتعلقي به
كانت أغلى ما املك وجوهر حياتي
هي جدتي
ليست الجدة تلك الطاعنة في السن
جدتي كانت شابة في عمر التسعين
كانت صديقتي اشاركها اسراري ويومياتي وهمومي وتعاستي
كانت صغيرتي التي امشط لها شعرها واجعل منه اشكالا كثيرة مضحكة وانيقة
كانت رفيقتي في الصباح والمساء
كانت تحبني كثيرا حبا عظيما كنت انا آخر من نادته قبل وفاتها
حتى انها أشركتني في ميراثها
كان كلامهاكله عسل وكانت دعواتها تنير طريقي
كانت الوحيدة التي تنظر لوجهي العابس على مائدة الطعام فتنظر الي قائلة : وشبيك بنتي!
كانت كل شيء وكل شيء
بكوها جميعا وحزنوا لفراقها جميعا من بين الاربعين حفيد والستين ابن حفيد كان حزني أعمق فقد أمضيت
تسعة عشرة سنة من عمري كلها برفقتها ,كلها وانا نائمة بقربها
لم أصبر واسال الله ان يغفر لي لم استطع لم استطع ثم لم أستطع
سبحان الله الخالق شاهدت مسلسل الرحيل ملخصا فيها
كالشجرة تسقط وريقاتها رويدا رويدا
مرّت اليوم خمسة عشر يوما على آخر مرة رأيت فيها تلك العيون الخضراء والوجه المشع نورا
لا زلت أتذكر تلك اللحظات الاخيرة لا تستاذن دموعي عند التذكر
رحلت صغيرتي ولم تترك لي الا ثيابا احتضنها كل صباح لاشم عطرها
رحلت صغيرتي ولم تترك لي الا صوتها بمخيلتي وصوت عصاها عندما يطرق الارض
رحلت صديقتي ...
ياربي غفرانك ان بالغت في حزني الهمني صبرا يا ربي فكل شيء يذكرني بها
انا لا ابكي لانها رحلت بل ابكي على حالي كيف ساعيش الايام الباقية أمامي !؟
الهمني صبرا يا الله
جدتي حتى اللمة حدتثها عنها
لطالما دعت لكم فقد كنت اخبرها عن المريض والمحتاج والمهموم والفقيد هنا
فلا تبخلوا حبيبتي وهي تحت قبرها جزاكم الله خيرا
أدعوا لاختكم بالصبر
رحمكِ الله صغيرتي وأسكنك ربي الجنة وغفر لك ذنوبك
وجعل قبرك روضة من رياض الجنة وألهمني الصبر على فقدك
سلام عليكم أهل اللمة
غبت وطال الغياب كأنني كنت اودّعها واستمتع بآخر الشهور معها
ولكن الحمد لله على كل حال راضين بقضاء الله وقدره
رحلت!
فقدت شخصا عزيزا جدا لا يتخيل منكم احد مدى قربه وتعلقي به
كانت أغلى ما املك وجوهر حياتي
هي جدتي
ليست الجدة تلك الطاعنة في السن
جدتي كانت شابة في عمر التسعين
كانت صديقتي اشاركها اسراري ويومياتي وهمومي وتعاستي
كانت صغيرتي التي امشط لها شعرها واجعل منه اشكالا كثيرة مضحكة وانيقة
كانت رفيقتي في الصباح والمساء
كانت تحبني كثيرا حبا عظيما كنت انا آخر من نادته قبل وفاتها
حتى انها أشركتني في ميراثها
كان كلامهاكله عسل وكانت دعواتها تنير طريقي
كانت الوحيدة التي تنظر لوجهي العابس على مائدة الطعام فتنظر الي قائلة : وشبيك بنتي!
كانت كل شيء وكل شيء
بكوها جميعا وحزنوا لفراقها جميعا من بين الاربعين حفيد والستين ابن حفيد كان حزني أعمق فقد أمضيت
تسعة عشرة سنة من عمري كلها برفقتها ,كلها وانا نائمة بقربها
لم أصبر واسال الله ان يغفر لي لم استطع لم استطع ثم لم أستطع
سبحان الله الخالق شاهدت مسلسل الرحيل ملخصا فيها
كالشجرة تسقط وريقاتها رويدا رويدا
مرّت اليوم خمسة عشر يوما على آخر مرة رأيت فيها تلك العيون الخضراء والوجه المشع نورا
لا زلت أتذكر تلك اللحظات الاخيرة لا تستاذن دموعي عند التذكر
رحلت صغيرتي ولم تترك لي الا ثيابا احتضنها كل صباح لاشم عطرها
رحلت صغيرتي ولم تترك لي الا صوتها بمخيلتي وصوت عصاها عندما يطرق الارض
رحلت صديقتي ...
ياربي غفرانك ان بالغت في حزني الهمني صبرا يا ربي فكل شيء يذكرني بها
انا لا ابكي لانها رحلت بل ابكي على حالي كيف ساعيش الايام الباقية أمامي !؟
الهمني صبرا يا الله
جدتي حتى اللمة حدتثها عنها
لطالما دعت لكم فقد كنت اخبرها عن المريض والمحتاج والمهموم والفقيد هنا
فلا تبخلوا حبيبتي وهي تحت قبرها جزاكم الله خيرا
أدعوا لاختكم بالصبر
رحمكِ الله صغيرتي وأسكنك ربي الجنة وغفر لك ذنوبك
وجعل قبرك روضة من رياض الجنة وألهمني الصبر على فقدك