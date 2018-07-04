ثرثرة الواو... woOo { الملحق الاول - 2018 -}

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,690
الإعجابات
43,723
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1

اَلْسَّـــــلآَمُ عَلَييّكُمْ وَرَحْمَةُ اَلله وَبَرَكــآآتـهْ ~

أَهْلاً بِ أعْضـــآآءْ اللمةَ الجَزَائِريةِ
أَتَمَنَىَ أَنْ تَكُوْنُـوْ فِ تَمَــآآمِ اَلْصِحَهْ وَ اَلْعَــــآآفِيَهْ :)
ثَرَْثَرَةُ اَلْوَآَوْ .. WoOo تعودٌ لكُمْ منْ جَدٍِيدْ



ثرثرة الواو ،، لـِأنفاسٌ عذبة
تنتظر أرواحكمْ لتشاركها البوح بـ وآو




فِيْ إِنْتِظَــآآرِ مُشَـآرَكَآتِكُمْ



مُلآحظَهْ:
تُمْنَعُ اَلْدَرْدَشَهْ




 
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