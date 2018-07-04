ثرثرة الواو... woOo { الملحق الاول - 2018 -}

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
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اَلْسَّـــــلآَمُ عَلَييّكُمْ وَرَحْمَةُ اَلله وَبَرَكــآآتـهْ ~
أَهْلاً بِ أعْضـــآآءْ اللمةَ الجَزَائِريةِ
أَتَمَنَىَ أَنْ تَكُوْنُـوْ فِ تَمَــآآمِ اَلْصِحَهْ وَ اَلْعَــــآآفِيَهْ
ثَرَْثَرَةُ اَلْوَآَوْ .. WoOo تعودٌ لكُمْ منْ جَدٍِيدْ
ثرثرة الواو ،، لـِأنفاسٌ عذبة
تنتظر أرواحكمْ لتشاركها البوح بـ وآو
فِيْ إِنْتِظَــآآرِ مُشَـآرَكَآتِكُمْ
مُلآحظَهْ:
تُمْنَعُ اَلْدَرْدَشَهْ