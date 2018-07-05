العرض القوى توكيل شارب ( 01060037840 ) الجودة الاصلية (0235682820 ) اصلاح فريزر شارب العجوزة



ماركة شارب

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة شارب الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال شارب||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01095999314 / 01023140280 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 | المحمول :| 01092279973 | 01210999852

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مركز صيانة شارب يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة شارب الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح شارب الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات شارب احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات شارب & صيانة ديب فريزر شارب & صيانة ديب فريزر شارب &ثلاجات شارب &صيانة ثلاجات شارب &صيانة ثلاجات شارب ، صيانة ثلاجات شارب )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز شارب sharp , agent توكيل شارب

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حيث اننا المركز الوحيد فى مصر{ صيانة شارب {

مع تحيات ادارة توكيل صيانة شارب

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