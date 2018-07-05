العرض القوى توكيل بيكو ( 01207619993 ) الجودة الاصلية (0235700997 ) اصلاح ثلاجات بيكو قصر النيل

ماركة بيكو

وكيل ش مجال صيانة الاجهزة شتوفر مركز صيانة بيكو الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال بيكو||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01095999314 / 01023140280 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 | المحمول :| 01092279973 | 01210999852

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مركز صيانة بيكو يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة بيكو الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح بيكو الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات بيكو احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات بيكو & صيانة ديب فريزر بيكو & صيانة ديب فريزر بيكو &ثلاجات بيكو &صيانة ثلاجات بيكو &صيانة ثلاجات بيكو ، صيانة ثلاجات بيكو )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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