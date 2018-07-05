العرض القوى توكيل هاير ( 01154008110 ) الجودة الاصلية ( 0235699066) اصلاح فريزر هاير الشرقية

ماركة هاير

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة هاير الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال هاير||

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مركز صيانة هاير يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة هاير الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح هاير الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات هاير احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات هاير & صيانة ديب فريزر هاير & صيانة ديب فريزر هاير &ثلاجات هاير &صيانة ثلاجات هاير &صيانة ثلاجات هاير ، صيانة ثلاجات هاير )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز هاير haier, agent توكيل هاير

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تتعهد مجموعة شركات( صيانة هاير ) بتقديم اجود خدمة وتقديم اعلى مستوى من التدريب

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حيث اننا المركز الوحيد فى مصر{ صيانة هاير {

مع تحيات ادارة توكيل صيانة هاير

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