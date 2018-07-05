العرض القوى توكيل ال جى ( 01210999852 ) الجودة الاصلية ( 0235700997 ) اصلاح ثلاجات ال جى الشروق

ماركة ال جى

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة ال جى الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال ال جى||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01210999852 / 01220261030 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01220261030 / 01154008110 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01112124913 | المحمول :| 01154008110 | 01210999852

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مركز صيانة ال جى يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة ال جى الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح ال جى الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات ال جى احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات ال جى & صيانة ديب فريزر ال جى & صيانة ديب فريزر ال جى &ثلاجات ال جى &صيانة ثلاجات ال جى &صيانة ثلاجات ال جى ، صيانة ثلاجات ال جى )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز ال جى lg, agent توكيل ال جى

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تتعهد مجموعة شركات( صيانة ال جى ) بتقديم اجود خدمة وتقديم اعلى مستوى من التدريب

اعلى كفائة صيانة ال جى ( مركز صيانة ال جى ) lg,

حيث اننا المركز الوحيد فى مصر{ صيانة ال جى {

مع تحيات ادارة توكيل صيانة ال جى

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