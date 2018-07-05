العرض القوى توكيل ويرلبول ( 01060037840 ) النزهه ( 0235700997 ) اصلاح ثلاجات ويرلبول الجيزة

ماركة ويرلبول



وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة ويرلبول الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال ويرلبول||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01207619993 / 01283377353 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01283377353 / 01223179993 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01223179993 / 01207619993 / 01220261030 | المحمول :| 01220261030 | 01210999852

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مركز صيانة ويرلبول يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة ويرلبول الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح ويرلبول الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات ويرلبول احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات ويرلبول & صيانة ديب فريزر ويرلبول & صيانة ديب فريزر ويرلبول &ثلاجات ويرلبول &صيانة ثلاجات ويرلبول &صيانة ثلاجات ويرلبول ، صيانة ثلاجات ويرلبول )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز ويرلبول whirlpool, agent توكيل ويرلبول

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مع تحيات ادارة توكيل صيانة ويرلبول

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