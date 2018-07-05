العرض القوى توكيل ايبرنا ( 01093055835 ) النزهه ( 0235700997 ) اصلاح ثلاجة ايبرنا الاسكندرية

ماركة ايبرنا

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة ايبرنا الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال ايبرنا||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01210999852 / 01220261030 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01220261030 / 01154008110 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01112124913 | المحمول :| 01154008110 | 01210999852

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مركز صيانة ايبرنا يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة ايبرنا الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح ايبرنا الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات ايبرنا احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات ايبرنا & صيانة ديب فريزر ايبرنا & صيانة ديب فريزر ايبرنا &ثلاجات ايبرنا &صيانة ثلاجات ايبرنا &صيانة ثلاجات ايبرنا ، صيانة ثلاجات ايبرنا )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز ايبرنا iberna, agent توكيل ايبرنا

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مع تحيات ادارة توكيل صيانة ايبرنا

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