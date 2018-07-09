كم عدد الكربوهيدرات التى يجب تناولها في اليوم الواحد لفقدان الوزن؟

dr/monaa
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يعد تقليل كمية الكربوهيدرات التي تتناولها واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن.
فهي تميل إلى تقليل شهيتك وتسبب فقدان الوزن "التلقائي" ، دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية.
هذا يعني أنه يمكنك أن تأكل حتى تشعر بالشبع
توصي المبادئ التوجيهية الغذائية بأن الكربوهيدرات توفر 45 إلى 65 في المئة من السعرات الحرارية اليومية.
لذلك إذا كنت تأكل نظاماً غذائياً يحتوي على 2000 سعر حراري ، فيجب عليك استهداف حوالي 225 إلى 325 جرام من الكربوهيدرات في اليوم.
ولكن إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن ، فسوف تحصل على نتائج أسرع بكثير من حوالي 50 إلى 150 جرام من الكربوهيدرات.
في الواقع ، أظهر أحد البدائل المعروفة باسم النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أنه أكثر فاعلية لفقدان الوزن من النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات الذي تم التوصية به خلال العقود القليلة الماضية.
هذا النظام الغذائي يقيد كمية من الكربوهيدرات مثل السكريات والنشويات (الخبز والمعكرونة ، الخ) ويستبدلها بالبروتين والدهون والخضروات الصحية.
تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تقلل من شهيتك وتجعلك تأكل عددًا أقل من السعرات الحرارية وتقلل من وزنك إلى حد كبير بلا جهد ، طالما أنك تمكنت من الحفاظ على الكربوهيدرات
في الدراسات التي تقارن فيها الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والدهون قليلة ، يحتاج الباحثون إلى تقييد السعرات الحرارية في مجموعات قليلة الدهون لجعل النتائج قابلة للمقارنة ، لكن المجموعات منخفضة الكربوهيدرات لا تزال تفوز عادة
الرجيم القائم على و صفات تخسيس منخفضة الكربوهيدرات لها أيضًا فوائد تتجاوز مجرد فقدان الوزن. أنها تخفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم والدهون الثلاثية.
الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تسبب المزيد من فقدان الوزن وتحسين الصحة أكثر من اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قليلة الدهون لا يزال يوصى به كثير من الناس. هذا إلى حد كبير حقيقة علمية في هذه المرحلة
نفهم مما سبق :
هناك العديد من الدراسات التي تبين أن النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات هي أكثر فعالية وصحة من النظام الغذائي منخفض الدهون الذي لا يزال يوصي به الكثير من الناس.