همس الوُرود
:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
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أهلا بكم رواد منتدى مشكلتي ,, أصحاب القلوب الطيبة والعقل الراجح
يتميز هذا الركن بسريته وخصوصيته الكاملة ,, فكل من يحتاج المساعدة يمكنه أن يثق بخصوصية مشكلته هنا ويطرحها وبأمانة ننشرها دون معرفة هوية صاحب المشكلة
كما ويوجد أعضاء أوفياء لهذا الركن المميز ,, أعضاء تميزو برقة قلوبهم ورحمتها ,,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه،
كان الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربةً، فرج الله عنه كربةً مِن كربات يوم القيامة،
ومَن ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة"
رواه البخاري ومسلم
وقال أيضا
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "
متفق عليه
وعلى هذا ارتئينا أن نكرم كل عضو يحضر بقوة ويشارك بحكمة هنا ,,
لذلك ستتم ابتداءا من اليوم مراقبة كل مشاركات أعضائنا وسيوضع ختم خاص لكل مشاركة نراها مميزة وهادفة
كما أنه بصفة شهرية سيتم اختيار عضو أو حتى عدة أعضاء لتكريمه بوسام خاص كذلك شكرا وعرفانا لمجهوداته التي يبذلها لحل مشاكل غيره
نأمل منكم أن تتعاونو وتتمسكو بهذا المبدأ الطيب وأن لا تنسو أننا إخوة لا أحد يمكنه أن يعيش أسير مشاكله فلا بد لأيدي رحيمة أن تلتقط المهموم من ألمه وتبعث فيه روح التفاؤل
لينبض له مستقبل مشرق بإذن الله
وبارك الله فيكم إخوتي على كل ما تقدمونه هنا جعله الله في ميزان حسناتكم
شكر خاص للأخت @سكون الفجر على التصاميم ,, والأخت @السلطانة على مساعدتها لنا كذلك
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