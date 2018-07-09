إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "

"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربةً، فرج الله عنه كربةً مِن كربات يوم القيامة، ومَن ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يتميز هذا الركن بسريته وخصوصيته الكاملة ,, فكل من يحتاج المساعدة يمكنه أن يثق بخصوصية مشكلته هنا ويطرحها وبأمانة ننشرها دون معرفة هوية صاحب المشكلة

وعلى هذا ارتئينا أن نكرم كل عضو يحضر بقوة ويشارك بحكمة هنا ,,

لذلك ستتم ابتداءا من اليوم مراقبة كل مشاركات أعضائنا وسيوضع ختم خاص لكل مشاركة نراها مميزة وهادفة

كما أنه بصفة شهرية سيتم اختيار عضو أو حتى عدة أعضاء لتكريمه بوسام خاص كذلك شكرا وعرفانا لمجهوداته التي يبذلها لحل مشاكل غيره

نأمل منكم أن تتعاونو وتتمسكو بهذا المبدأ الطيب وأن لا تنسو أننا إخوة لا أحد يمكنه أن يعيش أسير مشاكله فلا بد لأيدي رحيمة أن تلتقط المهموم من ألمه وتبعث فيه روح التفاؤل

لينبض له مستقبل مشرق بإذن الله

وبارك الله فيكم إخوتي على كل ما تقدمونه هنا جعله الله في ميزان حسناتكم