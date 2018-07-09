رويدا مصطفى
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طريقة صنع المخللات
أنواع المخللات وطريقة صنعها
إن صناعة المخللات صناعة قديمة جدا. وقد بدأت في المنزل ثم تطورت لتصبح مهنة إحترافية تدر الكثير من المال على صانعها.
طريقة صنع المخللات:
1-اختيار الأصناف المناسبة من الخضار، ويتم اختيار الثمار متماسكة القوام، وذات قشرة سميكة، وصغيرة الحجم غير مصابة أو مجرحة.
2-تجهيز الثمار ويشمل فرز الثمار وإزالة التالف منها، والعمل على تجهيز الثمار بسرعة لتجنب ذبولها.
3-عمل شقوق طولية في الثمار لتسهيل خروج عصارتها ودخول المحلول الملحي داخلها .
4-يحضّر محلول ملحي بتركيز 8-10% ويضاف إليه مقدار 5% سكر لتشجيع عملية التخمر والتخليل أي بمقدار لكل كوب ماء ملعقة طعام ملح كبيرة وعلى المحلول الملحي ككل ملعقة طعام سكر كبيرة.
5- يجب أن يكون الماء المستخدم في التخليل ماءً صالحاً للشرب غير عسر وحرارته 20 مئوية تقريباً.
6- يوضع محلول التخليل في وعاء زجاجي أو بلاستيكة ومن ثم توضع الثمار، يفضل أن يكون الوعاء مرتفع عن الأرض، ويجب التأكد من إحكام تغطيته جيداً.
وتوفر شركة أرابيكس للمنتجات الغذائية جميع أنواع المخللات والزيتون عالي الجودة بأسعار منافسة جدا.