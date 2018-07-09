المهدي 2019 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتاريخه وسنة خروجه وظهوره لها علامات تؤكدها عدة احاديث كيف ذلك ؟؟لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ( كمثال لنا الان )ماذا قال ؟ قال ( تحروها في العشر الأواخر .. ) لم يحدد ليلة بعينهاحيث اشار الى فترة زمنية تكون ليلة القدر داخلهاكذلك المهدي له فترة زمنية يظهر بها و يسبق ظهوره دلائل وإمارات تدل على ذلكولما سئل النبي عليه السلام عن الساعة لم يدعى معرفتها الذي انفرد بعلمها الله سبحانهبل أعطى لها إشارت وعلامات متى وقعت وتحققت تحقق واقترب وقوع الساعه .. كذلك الحال مع ظهور المهدي المنتظر وخروجهله علامات ودلائل تدل على اقتراب خروجه بشكل قطعي وليس رجما بالغيبفباب الإجتهادات مفتوح والتحليلات والتفسيرات ليست محرمة وقد تصيب وتخطيءولكن ابدا لا تنسوا قوله تعالى ( أقتربت الساعه وأنشق القمر )وايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال قبل اكثر من 1435 سنة( بعثت أنا والساعة كهاتين )ولنبداء بمناقشة احاديث المهدي المنتظررقم الحديث: 925(حديث مقطوع) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ تُبَيْعٍ ، قَالَ : " سَيَعُوذُ بِمَكَّةَ عَائِذٌ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِمْ ، ثُمَّ يَعُوذُ آخَرُ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلا تَغْزُوَنَّهُ ، فَإِنَّهُ جَيْشُ الْخَسْفِ )كان اهل التفسير والمهتمين بعلم الحديث قبل احتلال جهيمان العتيبي للحرم واستباحته لحرمته يضعفون هذا الحديث واحاديث أخرى مشابهه تواترت حول المهدي المنتظرثم اثبتت الاحداث على ارض الواقع بأن هذا الأثر وهذه الاحاديث التي كان يضعف من صحتها وقع جزء مما جاء فيها كما نصت عليه تمامامتى يخرج المهدي المنتظر ؟ ! ألله وحده سبحانه يعلم متى يكون خروجهولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار وألمح إلى علامات قوية و جلية تدل على قرب خروجه وهناك تواريخ اشارت الى الوقت المتوقع لخروجهلنتأمل هذا الحيث جيدا ونتوقف عنده ونرى هل ما جرى على ارض الواقع من احداث يصدق ما جاء فيه ام لا ؟؟؟؟( سَيَعُوذُ بِمَكَّةَ عَائِذٌ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِمْ ، ثُمَّ يَعُوذُ آخَرُ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلا تَغْزُوَنَّهُ ، فَإِنَّهُ جَيْشُ الْخَسْفِ )أولا : يجب ان نعرف ماهوا مقدار ( البرهة ) التي سوف يمكثها الناس وتعريفها ؟البرهة من الزمن مقدارها 40 عاما بالضبط وهذا هوا تعريفها فالبرهة يساوي مقدارها عمر جيل كامل ( اى عمر جيل تقريبا )قال الله تعالى : ( حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ )فيحصل عندنا من زمن التكليف ومتوسط عمر العامل أنّ البرهة تكونُ أقلّ من الفرق بينهما.المتوسط = 65 سنة ، التكليف = 15 سنة.البرهة أقلّ من ( 65 - 15) أي أقلّ من 50 سنة.فتقع الخلاصة أنّ البرهة تكونُ أقلّ من 50 سنة ، وتكونُ النّسبة الأكبر من تلك المدّة ، أي فوق 25 سنة لأنّ الحديث جعلها الغالبة في عمله فلم تحكم لهذا العامل إذ ختم عمله بغيرها، فكان الحكم للختام.إذن تكونُ البرهة بين 35 و 45 سنة على ابعد تقدير ليكون المتوسط الجاري الفعلي هي 40 سنة وهوا المرشح الأولإذا اعتمدنا ان مقدار البرهة الان يكون 40 سنة واتفقنا على ذلك وانطلقنا من الحديث الاتي وفقا لما وقع على ارض الواقع تكون الانطلاقه كما يلي :( سَيَعُوذُ بِمَكَّةَ عَائِذٌ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِمْ ، ثُمَّ يَعُوذُ آخَرُ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلا تَغْزُوَنَّهُ ، فَإِنَّهُ جَيْشُ الْخَسْفِ )في غرّة محرّم من العام 1400 هـ الموافق 20 نوفمبر 1979 دخل جهيمان وجماعته المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء صلاة الفجر يحملون نعوشاً للصلاة عليها صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر، وما أن انفضّت صلاة الفجر، قام جهيمان وصهره أمام المصلين في المسجد الحرام ليعلن للناس نبأ المهدي المنتظر وفراره من "أعداء الله" واعتصامه في المسجد الحرام. قدّم جهيمان صهره محمد بن عبد الله القحطاني على أنه المهدي المنتظر، ومجدد هذا الدين، وذلك في اليوم الأول من بداية القرن الهجري الجديدالعائذ الأول في الصورة أعلاه محمد القحطاني وقد قتل سريعا وكما نص الحديث ( سَيَعُوذُ بِمَكَّةَ عَائِذٌ فَيُقْتَلُ ) وقد صدق الواقع هذا الشيء حيث نجدأن حرف الفاء في كلمة(فـيقتل) يفيد العطف مع التعقيب وفيه إشارة إلى سرعة قتل هذا العائذ بمكة وهو ماصدقه الواقع ؟ فقد أصدرت وزارة الداخلية بينها سريعا بقطع رؤوس من استباحوا حرمة المكان والزمان ..الان نعود لبقية الحديث حيث لازال هناك الجزء المتبقى الذي لم يقع بعد (( ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِمْ ))وحيث ان مقدار البرهة كما تم تعرفها مسبقا هي 40 سنةيكون مدة مكوث الناس هي = 1400 ( وهي سنة العائذ الأول + 40 سنة ( مقدار البرهة بالسنين ) =1440 ه - 2019 م والله اعلمفيكون الزمن المتوقع للعائذ الثاني والله اعلم هوا بين عامي 1440 الى 1445 هجريةوبالعوده لبقية النص في الحديث أعلاه نجد ( ثُمَّ يَعُوذُ آخَرُ ) أي بعد مكوث الناس البرهة من زمنهم المذكوره أعلاهولاحظ هنا حرف العطف " ثم" هنا يعود إلى العائذ الأول أي المعنى هويعوذ بمكة عائذ فيقتل ثم يعوذ آخر أي أن بين العائذين فترة زمنية ليست بالقصيرة تقاس بالسنينأي أن بين العائذين فترة زمنية ليست بالقصيرة تقاس بالسنينبمعنى يعوذ عائذ اخر غير العائذ الأول الذي قتل على عجل ولاحظا هنا ان التحذير موجه الى فئة معينه من الناس كما هوا وضح من قوله ( فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلا تَغْزُوَنَّهُ )ولنتوقف عند هذه العبارة والتحذير في نفس الوقت ونتأملها جيدا وهوا توجيه للناس الذين أدركوا زمن العائذ الأول بأنه سيكون منهم من سيدرك العائذ الثانيبحسب طول أعمارهم ولازال الان هناك الكثير جدا جدا ممن لحقوا حادثة جيهيمان ولازالوا احياء يرزقون وبصحة جيده سوف يمتد بهم العمر ليروا العائذ الثانيولهذا كانت الوصية في الحديث أنه عند إدراك ذلك ينصح بعدم الإنضمام للجيش الذي يغزوه ( يغزو المهدي ) لأنه سوف يكون جيش الخسف .قال من قال إن عبدالله بن الزبير هوا العائذ الأول فهوا مخطيء لأنه الأحداث والأدلة تفند هذا القول والادعاءفلو كان العائذ الأول هوا عبدالله ابن الزبير لكان مهدي جهيمان المزعوم هوا المهدي الحقيقي وهاذ مالم تصدقه وتثبت صحته الاحداثثانيا : لاحظ المده الزمنية والفترة الطويل بين مقتل عبدالله بن الزبير حيث ان طول هذه الفترة يناقض تماما نص الحديثوهي مكوث الناس برهة من دهرهم بعد العائذ الأول ومن ثم فكل الناس الذين كانوا وشهدوا واقعة مقتل عبدالله بن الزبير قد ماتوا جميعابينما نص الحديث يدل على ان هناك أناس سوف يلحقون زمن العائذ الثانيثم ان عبدالله بن الزبير الزبير لم يعذ بمكه ولا يعتبر عائذ لإنه من أهلها ( أي من أهل مكة )فقد تم حصاره من قبل جيش الحجاجوقد كان له ( اي عبدالله بن الزبير ) جيش وعده ومنعه ومناصرينفإذا توقفنا عند الأحاديث التالية والتي جاءت على ذكر المهدي وهي كالتالي :جاء في كتاب الفتن : حدثنا الوليد بن مسلم عن صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن حميدعن مجاهد عن تبيع قال :( سيعوذ بمكة عائذ فيقتل ثم يمكث الناس برهة من دهرهم ثم يعوذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف )وجاء في صحيح مسلم :عن عبيد الله ابن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنينفسألاها عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في أيام ابن الزبيرفقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم )فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة )أيضا في صحيح مسلم : عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامهفقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله فقال :( العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهمفقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيليهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم​