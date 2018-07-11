أسئلة تكشف شخصيتك ✓....

السلام عليكم ورحمة الله



من خلال هذه الاسئلة التي تحتوي على اقتراحات مختلفة اجب على ماتحبه او ما تميل اليه

وبعد ذلك انظر للاجوبة

وحلل شخصيتك كيف حال الجميع ان شاء الله تكونوا بالف خيرمن خلال هذه الاسئلة التي تحتوي على اقتراحات مختلفة اجب على ماتحبه او ما تميل اليهوبعد ذلك انظر للاجوبةوحلل شخصيتك





تحياتي







الاسئلة ​

س/ إذا كنت في غابة ووجدت أنواع من الكاسات

فيها ماء فأيها تختار لتشرب فيه:



الورق

الخشب

الحديد

الكريستال



س/ هناك سور عالي ماذا تحب أن ترى خلفه:



هرة

بحر

غابة

حيوانات مفترسة ​

س/ أنت في غابة و وجدت رجل عجوز هل تسلم عليه:



نعم

لا



س/ هناك جبل عالي أخضر هل تود الصعود عليه:



نعم

لا



س/ اختارأحد الحيوانات التالية:



أرنب

أسد

خيل

هرة

بومة

طاووس



س/ اختار أحد الأشكال الآتية :

مربع

دائرة

مستطيل



س/ اختار خمسه أشخاص تحبهم و اختار لكل واحد منهم لون: ​

1-أبيض

2-أحمر

3-أصفر

4-بنفسجي

5-أخضر



س/ اختار أحد الكلمات الآتية: ​

قهوة

الكلب

بحر

الهرة

الحمامة ​

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الأجوبه ​

: س/ إذا كنت في غابه وجدت أنواع من الكاسات فيها



ماء فأيها تختار لتشرب فيه:

الورق : إنسان حساس و يتأثر بسهولة

الخشب : إنسان قوي من الخارج ضعيف من الداخل

الحديد : إنسان قوي الشخصية و صلب متماسك لا يهزه أي شيء

الكريستال : إنسان شفاف رقيق لا يحب الكذب شديد الحساسيه و نظرتك للحياة جميلة تحب الجمال



س/ هناك سور عالي ماذا تحب أن ترى خلفه:



هرة : إنسان مثالي

بحر : إنسان عنيد

غابة : إنسان يحب الخير

حيوانات مفترسة : إنسان قوي و شجاع ​

س/ أنت في غابة و وجدت رجل عجوز هل تسلم عليه:



نعم : لا تخاف الموت

لا : تخاف الموت



س/ هناك جبل عالي أخضر هل تود الصعود عليه:



نعم : متفائل في حياتك

لا : متشائم في حياتك





س/ اختار أحد الحيوانات التالية:



أرنب : إنسان ذكي جداً

أسد : شخص ذو صفات سيئة

خيل : إنسان أصيل ذو مشاعر قوية في الحب و الكراهية

هرة : إنسان حنون يحب الحياة

بومة : إنسان حسود

طاووس : إنسان مغرور يحب جرح الآخرين



س/ اختار أحد الآشكال الآتية:



مربع : يحب الترتيب و التنظيم و لكن يوجد نقص في شخصيتك

دائرة : يحب الإنحياز و لا يحب العمل

مستطيل : يحب الترتيب و التنظيم



س/ اختار خمسه أشخاص تحبهم و اختارلكل

واحد منهم لون:

1-أبيض : توأم روحك

2-أحمر : الحب الكبير

3-أصفر : تحب كل صفاته

4-بنفسجي : تشتاق إليه

5-أخضر: شخص تعتمد عليه ​

س/ اختار أحد الكلمات الآتية: ​