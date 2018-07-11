أسئلة تكشف شخصيتك ✓....

Madjda

Madjda

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
21 ديسمبر 2015
المشاركات
1,876
الإعجابات
2,758
النقاط
71
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله
كيف حال الجميع ان شاء الله تكونوا بالف خير:giggle:
من خلال هذه الاسئلة التي تحتوي على اقتراحات مختلفة اجب على ماتحبه او ما تميل اليه :unsure:
وبعد ذلك انظر للاجوبة
وحلل شخصيتك(y):giggle:


تحياتي



الاسئلة

س/ إذا كنت في غابة ووجدت أنواع من الكاسات
فيها ماء فأيها تختار لتشرب فيه:

الورق
الخشب
الحديد
الكريستال

س/ هناك سور عالي ماذا تحب أن ترى خلفه:

هرة
بحر
غابة
حيوانات مفترسة

س/ أنت في غابة و وجدت رجل عجوز هل تسلم عليه:

نعم
لا

س/ هناك جبل عالي أخضر هل تود الصعود عليه:

نعم
لا

س/ اختارأحد الحيوانات التالية:

أرنب
أسد
خيل
هرة
بومة
طاووس

س/ اختار أحد الأشكال الآتية :
مربع
دائرة
مستطيل

س/ اختار خمسه أشخاص تحبهم و اختار لكل واحد منهم لون:

1-أبيض
2-أحمر
3-أصفر
4-بنفسجي
5-أخضر

س/ اختار أحد الكلمات الآتية:

قهوة
الكلب
بحر
الهرة
الحمامة

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الأجوبه

:س/ إذا كنت في غابه وجدت أنواع من الكاسات فيها

ماء فأيها تختار لتشرب فيه:
الورق : إنسان حساس و يتأثر بسهولة
الخشب : إنسان قوي من الخارج ضعيف من الداخل
الحديد : إنسان قوي الشخصية و صلب متماسك لا يهزه أي شيء
الكريستال : إنسان شفاف رقيق لا يحب الكذب شديد الحساسيه و نظرتك للحياة جميلة تحب الجمال

س/ هناك سور عالي ماذا تحب أن ترى خلفه:

هرة : إنسان مثالي
بحر : إنسان عنيد
غابة : إنسان يحب الخير
حيوانات مفترسة : إنسان قوي و شجاع

س/ أنت في غابة و وجدت رجل عجوز هل تسلم عليه:

نعم : لا تخاف الموت
لا : تخاف الموت

س/ هناك جبل عالي أخضر هل تود الصعود عليه:

نعم : متفائل في حياتك
لا : متشائم في حياتك


س/ اختار أحد الحيوانات التالية:

أرنب : إنسان ذكي جداً
أسد : شخص ذو صفات سيئة
خيل : إنسان أصيل ذو مشاعر قوية في الحب و الكراهية
هرة : إنسان حنون يحب الحياة
بومة : إنسان حسود
طاووس : إنسان مغرور يحب جرح الآخرين

س/ اختار أحد الآشكال الآتية:

مربع : يحب الترتيب و التنظيم و لكن يوجد نقص في شخصيتك
دائرة : يحب الإنحياز و لا يحب العمل
مستطيل : يحب الترتيب و التنظيم

س/ اختار خمسه أشخاص تحبهم و اختارلكل
واحد منهم لون:
1-أبيض : توأم روحك
2-أحمر : الحب الكبير
3-أصفر : تحب كل صفاته
4-بنفسجي : تشتاق إليه
5-أخضر: شخص تعتمد عليه

س/ اختار أحد الكلمات الآتية:

قهوة : تحب الزواج وتفكربه دائماً
الكلب : تحب الناس
بحر: تحب الدنيا
الهرة : تحب نفسك
الحمامة : تحب شخص ولكن تكابر وتنكر ذلك عند اللقاء
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,729
الإعجابات
2,063
النقاط
2,091
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
1 - الخشب
2- البحر
3- نعم
4- نعم
5- خيل
6- دائرة
7- ابيض صديقي المقرب
احمر امي ( ومن غيرها )
اصفر الاخ @الامين محمد
بنفسجي امممم لا يوجد
اخضر الاخ @4algeria.com و @Fethi.dz ( اعتمد عليه في الابحار بهذا الصرح العظيم )

8- الكلب
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,227
الإعجابات
1,458
النقاط
1,836
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
الاسئلة

س/ إذا كنت في غابة ووجدت أنواع من الكاسات
فيها ماء فأيها تختار لتشرب فيه:

الكريستال

س/ هناك سور عالي ماذا تحب أن ترى خلفه:

بحر

س/ أنت في غابة و وجدت رجل عجوز هل تسلم عليه:

نعم

س/ هناك جبل عالي أخضر هل تود الصعود عليه:

نعم

س/ اختارأحد الحيوانات التالية:


خيل


س/ اختار أحد الأشكال الآتية :
مربع

س/ اختار خمسه أشخاص تحبهم و اختار لكل واحد منهم لون:

1-أبيض..ابنتي
2-أحمر صديقي
3-أصفر ابي
4-بنفسجي امي
5-أخضر زوجتي

س/ اختار أحد الكلمات الآتية:

قهوة
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
830
الإعجابات
2,126
النقاط
151
الجنس
ذكر
#4
قال فتى من الغد:
اخضر الاخ @4algeria.com و @Fethi.dz ( اعتمد عليه في الابحار بهذا الصرح العظيم )
إضغط للتوسيع...
شكرا اخي رؤوف ... و نحن في خدمة الجميع ان شاء الله
- - - -
نشاط مميز مشكورين اختي الكريمة على الموضوع المرتب و المميز
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top