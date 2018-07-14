على بركة الله افتتاح قناة اللمة الجزائرية

فتى من الغد
:: منشط كأس العالم 2018 ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
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- النقاط
- 2,091
- العمر
- 18
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحيم
على بركة اعلن افتتاح قناة اللمة الجزائرية
انشاء الله تتلاقى القناة اشتراكا كثيرا
فقط لمن لديه اي افكار ارجوووكم لا تبخلو علينا بها في اسفل التعليقات
وفي الاخير اطلب من كل من راى الموضوع الدخول والاشتراك بالقناة وشكرا
قناة اللمة الجزائرية
على بركة اعلن افتتاح قناة اللمة الجزائرية
انشاء الله تتلاقى القناة اشتراكا كثيرا
فقط لمن لديه اي افكار ارجوووكم لا تبخلو علينا بها في اسفل التعليقات
وفي الاخير اطلب من كل من راى الموضوع الدخول والاشتراك بالقناة وشكرا
قناة اللمة الجزائرية