proarabic
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 جويلية 2018
- المشاركات
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- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- الإقامة
- المغرب
- الجنس
- ذكر
موقع اكثر من رائع يحتاجه كل طالب(ة) او استاد(ة) مقبل على كلية العلوم
هذا الموقع يقدم مجموعة من الدروس و امتحانات ملخصات مجانية
بالنسبة لطلبة كلية العلوم الدين يستعملون كتب الكترونية لنجاح خلال مسيرهم الدراسية
التخصصات المتاح حاليا على الموقع هي
علوم الفزيائية
علوم الكمياء
علوم الرياضية
علوم معلوميات
علوم البيولوجي
و علوم جيولوجي
رابط الموقع : www.sc-cours.club
هذا الموقع يقدم مجموعة من الدروس و امتحانات ملخصات مجانية
بالنسبة لطلبة كلية العلوم الدين يستعملون كتب الكترونية لنجاح خلال مسيرهم الدراسية
التخصصات المتاح حاليا على الموقع هي
علوم الفزيائية
علوم الكمياء
علوم الرياضية
علوم معلوميات
علوم البيولوجي
و علوم جيولوجي
رابط الموقع : www.sc-cours.club