النهاية الجميلة

أماني أماني
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فتاة تبلغ من العمر عشرين عاماً
وكلما رجعت إلى بيتها من العمل
وجدت شاباً متوقفاً بسيارته أمام الباب..
وتقول اعتدت ان أراه هناك كل يوم.. وللحقيقة.. كان الشاب قمة في الأدب.. حيث أنه لم يكن يطيل النظر إلى بل كان ينظر برأسه إلى الأسفل معظم الوقت.
ورغم أنني تضايقت من وجوده هناك في البداية..
إلا أنني كنت سعيدة وأشعر أنه يترقب حضوري للمنزل ليسترق النظر إلي.
بدأ قلبي يخفق بشدة كلما وجدت سيارته أمام منزلنا..
وهو بداخلها هناك.
كان حلمي أن أتزوج قبل أن يمضي بي قطار العمر.
صحيح أن سيارته قديمة ولكن ذلك لم يكن مهما بالنسبة لي إن كان على خلق فكلما نظرت إليه يغض بصره عني بل ويطأطأ رأسه ﻻ أدري خجلاً أم أدباً. ففي كلا الحالتين أرى ذلك وأعده خلقاً جميلاً
استمرت الأيام
وأيقنت أنه الحب
ولكن لماذا لا يتقدم إلى أبي.؟
أتراه يخشى أن يرفضه لفارق المستوى المادي بيننا
والذي يتضح من سيارته القديمة ومنزلنا الذي كان فاخراً.
حينما أصل من الدوام أو أخرج للتسوق وأعود أجده واقفاً عند بيتنا
و التفت إليه وأراه يخجل ويطأطأ رأسه وكأنه مشغول بشيء
أحسست تجاهه بشيء يشدني
لم أهتم بالفوارق المادية وغيرها
طالما أنه يحبني ذلك الحب الذي يجعله ينتظرني بالساعات أمام المنزل بل ويبقى بعد دخولي إليه بالساعات أيضاً املاً بخروجي منه،
أو لعله يسترق النظر إلى بيتنا أملاً بأن يحظى برؤيتي من بعيد.
كنت كلما مررت ورأيته أحس بشيء يشدني للنظر إليه حتى بعد دخولي للبيت أحاول أن أطل عليه واسترق من نوافذ بيتنا
حيث غرفتي ليست مطلةً على الشارع
وأقول عله يلتفت ليراني فقد تهيأت نفسياً وقلبياً لأي إشارة منه
لم أعد أستطيع الانتظار أكثر من ذلك.. مضى أكثر من شهر ونصف وربما تزيد وهو على هذا الحال.
وأنا أنتظره يتحرك .. يفعل شيئاً.. أي شيء.. نظرة أو إشارة
حتى لو يتحدث إلي مباشرةً..فأنا مستعدة
وأقول عله يطرق بابنا ليطلب يدي من أبي وذات يوم وبعد تردد تجرأت وجمعت قواي . وقلت أنا سأكلمه
حين توقف السائق نزلت من السيارة وذهبت إليه واقتربت منه.
كان قلبي يخفق بشدة تجاهه
لأول مرة أراه عن قرب..
لم يكن وسيماً ولكن لا يهم فقد تهيأت لقبوله من دون شروط.
اقتربت منه وهو جالس داخل سيارته كعادته.. ارتبك قليلاً .. سألته: عفواً
لماذا أراك دائما" بجانب باب منزلنا ؟!!
فقال :
الوايفي عندكم مفتوح بدون رمز !😄😄
وكلما رجعت إلى بيتها من العمل
وجدت شاباً متوقفاً بسيارته أمام الباب..
وتقول اعتدت ان أراه هناك كل يوم.. وللحقيقة.. كان الشاب قمة في الأدب.. حيث أنه لم يكن يطيل النظر إلى بل كان ينظر برأسه إلى الأسفل معظم الوقت.
ورغم أنني تضايقت من وجوده هناك في البداية..
إلا أنني كنت سعيدة وأشعر أنه يترقب حضوري للمنزل ليسترق النظر إلي.
بدأ قلبي يخفق بشدة كلما وجدت سيارته أمام منزلنا..
وهو بداخلها هناك.
كان حلمي أن أتزوج قبل أن يمضي بي قطار العمر.
صحيح أن سيارته قديمة ولكن ذلك لم يكن مهما بالنسبة لي إن كان على خلق فكلما نظرت إليه يغض بصره عني بل ويطأطأ رأسه ﻻ أدري خجلاً أم أدباً. ففي كلا الحالتين أرى ذلك وأعده خلقاً جميلاً
استمرت الأيام
وأيقنت أنه الحب
ولكن لماذا لا يتقدم إلى أبي.؟
أتراه يخشى أن يرفضه لفارق المستوى المادي بيننا
والذي يتضح من سيارته القديمة ومنزلنا الذي كان فاخراً.
حينما أصل من الدوام أو أخرج للتسوق وأعود أجده واقفاً عند بيتنا
و التفت إليه وأراه يخجل ويطأطأ رأسه وكأنه مشغول بشيء
أحسست تجاهه بشيء يشدني
لم أهتم بالفوارق المادية وغيرها
طالما أنه يحبني ذلك الحب الذي يجعله ينتظرني بالساعات أمام المنزل بل ويبقى بعد دخولي إليه بالساعات أيضاً املاً بخروجي منه،
أو لعله يسترق النظر إلى بيتنا أملاً بأن يحظى برؤيتي من بعيد.
كنت كلما مررت ورأيته أحس بشيء يشدني للنظر إليه حتى بعد دخولي للبيت أحاول أن أطل عليه واسترق من نوافذ بيتنا
حيث غرفتي ليست مطلةً على الشارع
وأقول عله يلتفت ليراني فقد تهيأت نفسياً وقلبياً لأي إشارة منه
لم أعد أستطيع الانتظار أكثر من ذلك.. مضى أكثر من شهر ونصف وربما تزيد وهو على هذا الحال.
وأنا أنتظره يتحرك .. يفعل شيئاً.. أي شيء.. نظرة أو إشارة
حتى لو يتحدث إلي مباشرةً..فأنا مستعدة
وأقول عله يطرق بابنا ليطلب يدي من أبي وذات يوم وبعد تردد تجرأت وجمعت قواي . وقلت أنا سأكلمه
حين توقف السائق نزلت من السيارة وذهبت إليه واقتربت منه.
كان قلبي يخفق بشدة تجاهه
لأول مرة أراه عن قرب..
لم يكن وسيماً ولكن لا يهم فقد تهيأت لقبوله من دون شروط.
اقتربت منه وهو جالس داخل سيارته كعادته.. ارتبك قليلاً .. سألته: عفواً
لماذا أراك دائما" بجانب باب منزلنا ؟!!
فقال :
الوايفي عندكم مفتوح بدون رمز !