حقائق وجب ان تعرفها ( لأصحاب القلوب القوية فقط )

السلام عليكم و رحمة الله

اولا و قبل الدخول في تفاصيل الموضوع اتمنى من المشرفين و الاداراة " النزيهة " عدم غلق الموضوع كي تكتمل النزاهة

أنا معكم اخوكم " صدام " او صدام بكل فخر صاحب العضوية التي تم حضرها بل و رصعها اصحاب الموقع بجميع اوصاف القدح و الذم

و انا اليوم دخلت ليس كي " اتشاجر " مع هذا او ذاك بل فقط للرد عليهم و كذا توضيح حقائق مهمة لكم



اولا سؤال أطرحه على فتحي صاحب الموقع او المدير المتخفي الذي يوهمكم أنه لا علاقة له بهذا الموقع و هو فقط مدير شرفي

طبعا و هذا حقه و لا يوجد لي او لغيري الدخل في شؤونه ..... حدثت مشكلة و تحديد في شهر فيفري قبل غلق اللمة بايام و ربما

اراه سببا من اسباب غلقها " هربا " و المشكل ان احد الاعضاء قام بالنصب على عضو اخر في مبلغ 18 مليون جزائري ... طلبنا منك نحن

المشرفين وقتها استرداد حقه و فضحه و لكنك تماطلت في البداية و بعد الحاح قمت بالتشهير به اياما معدودات و بعدها انتهت

الحكاية و كان شيء لم يكن ... ليس هنا جوهر الحكاية لكن ما حيرني ان العضو النصاب لم تقوموا بحضره ليومنا هذا و لم يحدث له

اي شيء و في المقابل شخص مثلي ( و انا لا ادعي الكمال ) قمتم بحضره بل و الصقتم عليه تهم مثل الوسام و تناسيتم حتى لو

كان كلامكم صحيح ما قدمته لكم و لهذا الموقع ... شاهد الفرق في الصور











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نقطة مهمة أخرى / لم يزعجني حضري و لا ما فعلتموه معي انت و باقي الحاشية ... و لكن ما حز في نفسي ما فعلتموه مع الاخ الكريم أبو الليث .. فهل يعقل

شخص مثل ابو الليث احد الاعمد و الانسان الطيب المتدين الذي طالم نصح و قدم الكثير لكم تخرجونه من الباب الضيق عبر التهم عليه في موضوع قام اساسا

بوضعه للناس لتفادي الحرام و قمت انت و المدير المقنع بالهجوم عليه و بعدها ازحتم عنه الاشراف بل و حذفتم القسم الاسلام برمته ( أظن انكم مسلمين صح )

و عندما وضع موضوع يودع فيه الاعضاء قمتم بحذف الموضوع و رميتموه لسلة المهملات ( يستطيع المشرفين التأكد من كلامي ) بالرغم انه لم يخطأ معكم

و لا بكلمة بل كانت نيته طيبة



بالعودة للاخت ليليا مرام .... الجميع يعرف انها كانت عضوة مميزة و تفانت في مساعدة الجميع و كذا بالنهوض بالمنتدى و مواضيعها المميزة مازالت محفوظة في الارشيف

... و عند عودتها لتبليغ السلام لاصدقائها و اخوتها كان لكم رأي اخر و قام المقنع بإهانتها ( أعتذر من الاخت على قبح الكلمة حقك فوق رأسنا ) و غلق موضوعها بكل برود

اعصاب و معايرتها بان الادارة ( مشكورة هه ) قامت بوضع اعلان غير مدفوع لها و كانهم قاموا بانجاز كبير و حتى الاخت " ميلينا " وضعت موضوع تسأل عن حالها

فقمتم بحذفه بكل أنانية



الاخ المشرف صلاح الدين ... قام بعمل جبار خصوصا في رمضان قام بتنشيط لن يفعله اي شخص حتى لو بمقابل مادي هذا بدون نسيان ما قدمه من قبل

و الجميع يشهد له بحسن السيرة و السلوك .... ماذا فعلتم انتم له قمتم بتنحيته من الاشراف بل و وضعت امام التنحية انه قام بتجاوزات خطيرة فهل هكذا تكرمون الناس

بدون ان انسى الكثير من الاعضاء الذين عاملتموهم بقصوة و بتعالى كأنكم تملكون السماء و ليس موقع عادي ( دومين و استضافة ) و على راسهم اخي العزيز

المحترم " حزن النبلاء "



بالرجوع الى موضوعي انا ... هل قمت بسبك انت او غيرك في يوم من الايام طبعا لا ... لا انكر انني قلت ان صاحب الموقع هو نفسه فتحي و الحقيقة تقال

و فعلا انتم اصحاب القرار و الشخص المسمى بمحمد تي ال ام هو شريك او عامل عندكم لا اكثر ربما اكون مخطأ و لكن هذا رأيي و لا يسمى هذا بالقذف

القذف ما قمتم به انتم عندما هاجمتموني عدة مرات ... هل نسيت يوم اقترحت عليكم المسابقة الرمضانية بحسن نية كيف هاجمتني يا فتحي و كذبتني

و بعدها دخل المقنع و ايدك و هاجمني و قال لي ان لغتي غير جيدة لا لسبب فقط لانني قلت لك " راك كبير " لانني لم ارد الدخول معك في نقاش اصلا



بالنسبة للرجل المقنع و الذي اظنه نفسه محمد تي ال ام ... لا انكر انني راسلتك في الفايسبوك و قلت لك تفووووووه لكنني لم اشتمك

انت تعلم سبب مراسلتي لك لانك كنت سببا في قطع رزقي و حضري في منتدى طاسيلي و هنا ايضا لم تتوانا في رمي الكلام علي و تهديدي

و التجسس على رسائلي و اظنك تفعل هذا مع الجميع بدون استثناء ... هل نسيت اول مرة في نصف الساعة الاولى من افتتاح المنتدى عندما قمت بتنحيتي

انا فقط من دون البقية من الاشراف ( هذا سبب من الاسباب الذي جعلني اظن ان الادارة نفسها القديمة ) و عندما راسلتك و قلت لك من باب الاحترام

ان تعلمني بالاسباب التي جعلتكم تزيلو عني الاشراف ( فضول فقط فلو اردت الاشراف لقبلته في مواقع و شركات و مدفوعة و ليس بالمجان )

قمت بتهديدي و التهجم علي و الاساءة لي و مطاردتي و غلق موضوعي و ذكر اسمي في العام بل و تهديدي ( شاد سماء بيديك )

هذه الاسباب اي شخص ستجعله يسيء لك لانك تستحق بالرغم انك يا هذا تتدعي التمسكين كما عاهدتك اول مرة و لن اذكر الاسباب الحقيقية التي جعلت

لا تنام عندما ترى اسمي ( اسباب تافهة جدا جدا جدا ) و هذا ما يدل على اخلاقك يا من كنت تراسلني و تمدحني باحلى الاوصاف و بسبب 2000 دج ........ ههه

موضوع تافه جعل منك انسان ناكر للجميل و ناكر لكل شيء فعلته معك في السابق و الرسائل مزالت تشهد و كل شيء

موجود عندي بالصور و بكل شي و لو كنت شخص سيء و حقود مثلكم لنشرته للناس لانني اعلم ان امثالكم ستدخلون ستحذفون الموضوع

و ربما تبدأون في المهاجة و تلطيخ السمعة كعادتكم لان هذا مستواكم للاسف فلا تتمسكنوا و انت يا فتحي تعلم كم كنت احترمك

للاسف لو كنت اريد تهديدك و اذائك لقمت بهذا الفعل و لحطتك ( يوجد الكثير و الكثير ) لكن رجولتي يا من تتحدث عن الرجولة

لا تسمح لي و كما قلت لك في الرسالة الاخيرة على الفايسبوك انت الاشخاص الذين قدموا لك المساعدة لم تحترمهم فكيف تحترمني انا



في الاخير العديد من الحقائق موجود لدي و سوف اتركها لنفسي بداية و لكن اذكر لكم بعضها ان كل الافكار التي تم تطبيقها في الموقع

من مسابقات و و و و و و و و هي افكاري و بالدليل و البرهان دائما لكن من ينكر الاشخاص كيف يعترف بالجميل ....

كنت بصدد الخروج بدون عودة من هذا المنتدى الليلة التي قمتم بحضري فيها يعني لم يزعجني هذا الامر بتاتا ما حز في نفسي كمية الحقد

الموجودة عندكم .​



كتبت يوم 18/07/2018 ​