الاعلان عن اضافة ركنين

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,078
الإعجابات
60,648
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تم ضم ركني :

ركن حصريات المهارات اليدوية
ركن الديكور والعناية المنزلية
بعد ان كانا خاصين بمنتدى عال المرأة
الأعضاء الآن ايضا يستطيعون المشاركة فيهما
أصبحا
فرعين من منتدى
منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب


في انتظار تفاعلكم واثراء الاركان


كل الشكر لادارة اللمة الجزائرية



 
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