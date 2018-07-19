الاعلان عن اضافة ركنين

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,078
- الإعجابات
- 60,648
- النقاط
- 821
- الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم ضم ركني :
ركن حصريات المهارات اليدوية
ركن الديكور والعناية المنزلية
بعد ان كانا خاصين بمنتدى عال المرأة
الأعضاء الآن ايضا يستطيعون المشاركة فيهما
أصبحا
فرعين من منتدى
منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب
في انتظار تفاعلكم واثراء الاركان
كل الشكر لادارة اللمة الجزائرية
تم ضم ركني :
ركن حصريات المهارات اليدوية
ركن الديكور والعناية المنزلية
بعد ان كانا خاصين بمنتدى عال المرأة
الأعضاء الآن ايضا يستطيعون المشاركة فيهما
أصبحا
فرعين من منتدى
منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب
في انتظار تفاعلكم واثراء الاركان
كل الشكر لادارة اللمة الجزائرية
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