عتب وتشرّه ليس الا ..!

بداية أود أن أُحيي الجميع اعضاء وزوارا واتمنى لهم الخير كل الخير ...

جبلنا على تذكر الاحداث الماضيه وبالذات القديمة منها , ربما ولاسباب عده لايريد البعض منا تذكرها لكن شريط الاحداث المتغير يجبرنا على المرور بما صار وكان !

فهي احد أمرين اما احداث جميله تجعلنا نتلظى ونكتوي بنار الحال او موجعه لانريد ان نحملها بسلة اوجاعنا , فنحن بهذا المنتدى كما الطير الحر الذي لايكره عشه

ولا يتوق لغيره , لكنه في الوقت نفسه لايهوى القفص حتى وان طال المدى سيرنو يوما للفضاء .. فلنا اصدقاء حرف بهذا الصرح تعودنا على الامعان في حروفهم

واعتدناها وان لم نعرفهم ولا نعرف الى اي بقع من الارض هم يقطنون , فنمت في نفوسنا لهم مكانه تستوجب التواصل معهم ولو بكلمة "شكرا " لكن المسئولين عن ادارة هذا المنتدى أبت نفوسهم واستعصت الا ان تحرمنا مانراه حقا من حقوقنا لاسباب واهداف قد لانراها صائبه وهناك اختلافات في وجهات النظر حولها والغريب العجيب انهم ينتقدون ديكتاتورية الحكومات العربيه دون ان يعلموا انهم بالديكتاتورية طامسون حد الثماله .. اردت ان اقول للزميله " لاريمان " شكرا وللزميلة "اكرام براءه " اين انتِ وللزميلة الافق البعيد لازلت اراك بالافق القريب وللزميل " الحلم " واحشني والله .. لكنني لم استطع لان خطوط التواصل والمواصل قطعت بضغطة زر !!! ربما الادارة لاتعلم انها ليست وكيلة آدم على ذريته ولايحق لها اتخاذ هذا المنصب والعمل بموجبه او ربما الاداره تظن ان حضورنا هنا هو من اجل السح الدح امبو وهي تعلم يقينا ان العاقل خصيم نفسه وان كل منا مسئول عن تصرفه على ضوء تربيته وعاداته وتقاليده فالاصل في النظرة للأعضاء هي الصلاح ولا غير الصلاح نظره مالم يروا ما يستوجب التدخل هنا وفقط يكون من حقهم .. اجزم ان قطع التواصل سببا رئيسيا لبرود المنتدى والإبطاء في تحرك مواضيعه ... نعم انا معترض على هذه السياسه واعتراضي لاينقص من احترامي لكم شيئا ...



سلام .