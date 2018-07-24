joseph4005
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحبابي في الله سارعواااااااااا واغتنموا فرصة الربح هذه الثمينة جدا الموقع هو لعملة IOST حيث يتم تداولها في أكبر المنصات، بما في ذلك منصة Binance ولديها مستقبل كبير جدًا، كما أن سعرها حاليا في المنصات 1iost=0.025$
لم يتبقى سوى 4 أيام والموقع صادق 1000/1000 يمكنك تغيير مسار حياتك ولكن حسب جهدك (يمكنك الفوز بما يصل إلى 750.000 قطعة من عملة IOST، )
ما عليك فعله سوى التسجيل عبر هذا الرابط :
للتسجل أنقر هنا
طرق الربح :
-تربح بعد التسجيل �� ( عند التسجيل تنجز بعض المهام الصغيرة والتي هي عبارة عن ربط حسابك بالمواقع التواصل الاجتماعية مثل الفيسبوك.التويتر.تليغرام.....الخ سوف تحصل بعدها على 20 IOST )
-تربح على الاحالة كل شخص يتسجل معك تربح عنه 100-200 قطعة���� ( لنفرض أنه تسجل 100 شخص من رابطك سوف تحصل على 10000 IOST والتي تساوي 10000iost×0.025$=250$ ماذا لو اجتهدت وتسجل من رابطك أكثر من 100 شخص سوف تربح الكثيير لذا سارعوا واغتنموا الفرصة
رابط الموقع HUB.IOST.IO
-تربح هدايا اضافية من 50000 الى 750000 قطعة حسب مجهودك����
-ربح يومي مدى الحياة من خلال القيام بمهام يومية بسيطة
ملاحظة هامة: تنتهي الفرصة في 29/07 يعني أنه لدينا 4 أيام فقط
رابط التسجيل من هنا
أحبابي في الله سارعواااااااااا واغتنموا فرصة الربح هذه الثمينة جدا الموقع هو لعملة IOST حيث يتم تداولها في أكبر المنصات، بما في ذلك منصة Binance ولديها مستقبل كبير جدًا، كما أن سعرها حاليا في المنصات 1iost=0.025$
لم يتبقى سوى 4 أيام والموقع صادق 1000/1000 يمكنك تغيير مسار حياتك ولكن حسب جهدك (يمكنك الفوز بما يصل إلى 750.000 قطعة من عملة IOST، )
ما عليك فعله سوى التسجيل عبر هذا الرابط :
للتسجل أنقر هنا
طرق الربح :
-تربح بعد التسجيل �� ( عند التسجيل تنجز بعض المهام الصغيرة والتي هي عبارة عن ربط حسابك بالمواقع التواصل الاجتماعية مثل الفيسبوك.التويتر.تليغرام.....الخ سوف تحصل بعدها على 20 IOST )
-تربح على الاحالة كل شخص يتسجل معك تربح عنه 100-200 قطعة���� ( لنفرض أنه تسجل 100 شخص من رابطك سوف تحصل على 10000 IOST والتي تساوي 10000iost×0.025$=250$ ماذا لو اجتهدت وتسجل من رابطك أكثر من 100 شخص سوف تربح الكثيير لذا سارعوا واغتنموا الفرصة
رابط الموقع HUB.IOST.IO
-تربح هدايا اضافية من 50000 الى 750000 قطعة حسب مجهودك����
-ربح يومي مدى الحياة من خلال القيام بمهام يومية بسيطة
ملاحظة هامة: تنتهي الفرصة في 29/07 يعني أنه لدينا 4 أيام فقط
رابط التسجيل من هنا