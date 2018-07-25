تجارب حقن مجهري ناجحة في مصر | مركز إيليت لرعاية الخصوبة :

elitefertility
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مركز إيليت لرعاية الخصوبة من أكثر المراكز ذو تجارب حقن مركزي ناجحة في مصر , ولمعرفة المزيد عن الحقن المجهرى فهو تخصيب البويضات بالحيوانات المنوية خارج الجسم ثم إرجاع الأجنة بعد عدة أيام إلى تجويف الرحم وهو من أفضل الطرق لمساعدة الإنجاب فى حالات (ضعف الحيوان المنوى – إلتصاقات والتهابات الأنابيب الرحمية – ضعف أو تكيس المبيضين – تأخر الحمل غير معروف السبب).
المرحلة الأولى : تحفيز التبويض ( التنشيط )
تنشيط التبويض عادة ما يكون بنوعان من الحقن الأول تحت الجلد و نوع آخر بعده بالعضل.
مدة العلاج والعملية من 20 إلى 30 يوم تقريبا. تتم فى هذه المدة عدد 4-5 زيارات للمتابعة ثم إجراء عملية التقاط (سحب) البويضات .
نحتاج فى الحقن المجهرى للعديد من البويضات والعديد من الحيوانات المنوية حتى نختار افضلها .
المرحلة الثانية : عملية سحب ( التقاط ) البويضات
تتم العملية غالبا تحت مخدر عام ليتم التقاط البويضات وسحبها بجهاز الموجات الفوق صوتية فى وقت لا يتجاوز 10-15 دقيقة وهى عملية غير مؤلمة ويمكن التحرك والأكل والشرب والخروج من المستشفى بعد سحب البويضات بساعة إلى ساعتين بأوامر الطبيب المعالج وطبيب معمل الأجنة وذلك للاطمئنان على سلامة السائل المنوى.
المرحله الثالثه : معمل الاجنة
يتم تقشير البويضات حتى تظهر البويضات الناضجة السليمة من العدد الكلى المسحوب.
حقن البويضات الناضجة فى نفس اليوم بأفضل حيوان منوى فى عينة الزوج.
ثانى يوم يظهر عدد الأجنة التى قبلـت التخصيــب بشكـل أولــى
يتم وضع الأجنة تحت الملاحظة بالحضانات المعملية من 2 – 5 أيام.
المرحلة الرابعة : إرجاع الأجنة
يطلق عليها خطوة إرجاع او زرع أو نقل الأجنة داخل الرحم وهى عبارة عن بويضات الزوجة المخصبة بعد حقنها بالحيوانات المنوية للزوج بعدة أيام لتستقر فى تجويف الرحم عبر عنق الرحم لتكبر وتنمو بقدرة الله
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عن طريق :
مركز إيليت لرعاية الخصوبة : 11ش لطفي بك منصور خلف مستشفى فلسطين متفرع من شارع الثورة – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة .
هاتف : +202-22900225 - +201156677785 - +201156677787
موقع إلكتروني : http://elitefertilitycare.com
إيميل : info@elitefertilitycare.com
المرحلة الأولى : تحفيز التبويض ( التنشيط )
تنشيط التبويض عادة ما يكون بنوعان من الحقن الأول تحت الجلد و نوع آخر بعده بالعضل.
مدة العلاج والعملية من 20 إلى 30 يوم تقريبا. تتم فى هذه المدة عدد 4-5 زيارات للمتابعة ثم إجراء عملية التقاط (سحب) البويضات .
نحتاج فى الحقن المجهرى للعديد من البويضات والعديد من الحيوانات المنوية حتى نختار افضلها .
المرحلة الثانية : عملية سحب ( التقاط ) البويضات
تتم العملية غالبا تحت مخدر عام ليتم التقاط البويضات وسحبها بجهاز الموجات الفوق صوتية فى وقت لا يتجاوز 10-15 دقيقة وهى عملية غير مؤلمة ويمكن التحرك والأكل والشرب والخروج من المستشفى بعد سحب البويضات بساعة إلى ساعتين بأوامر الطبيب المعالج وطبيب معمل الأجنة وذلك للاطمئنان على سلامة السائل المنوى.
المرحله الثالثه : معمل الاجنة
يتم تقشير البويضات حتى تظهر البويضات الناضجة السليمة من العدد الكلى المسحوب.
حقن البويضات الناضجة فى نفس اليوم بأفضل حيوان منوى فى عينة الزوج.
ثانى يوم يظهر عدد الأجنة التى قبلـت التخصيــب بشكـل أولــى
يتم وضع الأجنة تحت الملاحظة بالحضانات المعملية من 2 – 5 أيام.
المرحلة الرابعة : إرجاع الأجنة
يطلق عليها خطوة إرجاع او زرع أو نقل الأجنة داخل الرحم وهى عبارة عن بويضات الزوجة المخصبة بعد حقنها بالحيوانات المنوية للزوج بعدة أيام لتستقر فى تجويف الرحم عبر عنق الرحم لتكبر وتنمو بقدرة الله
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عن طريق :
مركز إيليت لرعاية الخصوبة : 11ش لطفي بك منصور خلف مستشفى فلسطين متفرع من شارع الثورة – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة .
هاتف : +202-22900225 - +201156677785 - +201156677787
موقع إلكتروني : http://elitefertilitycare.com
إيميل : info@elitefertilitycare.com