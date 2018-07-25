مركز إيليت للحقن المجهري | مركز إيليت لرعاية الخصوبة :

elitefertility
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 جويلية 2018
- المشاركات
- 5
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 38
- الإقامة
- Egypt
- الجنس
- ذكر
تم إنشاء مركز إيليت لرعاية الخصوبة ليكون أفضل مركز حقن مجهري في مصر والوطن العربي بواسطة مجمـوعة من الاستشاريين ذوى الخبرة الكبيرة فى مجال العقم وفى مجال الإخصاب المساعد والتلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى من أجل توفير خدمة طبية متطورة ومتميزة تراعى معايير الجودة العالمية فى استخدام أحدث الوسائل التقنية وأحدث أساليب العلاج للوصول إلى علاج فعال لإنجاب طفل سليم بأذن الله .
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عن طريق :
مركز إيليت لرعاية الخصوبة : 11ش لطفي بك منصور خلف مستشفى فلسطين متفرع من شارع الثورة – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة .
هاتف : +202-22900225 - +201156677785 - +201156677787
موقع إلكتروني : http://elitefertilitycare.com
إيميل : info@elitefertilitycare.com
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عن طريق :
مركز إيليت لرعاية الخصوبة : 11ش لطفي بك منصور خلف مستشفى فلسطين متفرع من شارع الثورة – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة .
هاتف : +202-22900225 - +201156677785 - +201156677787
موقع إلكتروني : http://elitefertilitycare.com
إيميل : info@elitefertilitycare.com