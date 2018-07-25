علاج فشل الحقن المجهري | مركز إيليت لرعاية الخصوبة

elitefertility
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يقوم مركز إيليت لرعاية الخصوبة بإجراء عمليات الحقن المجهرى في حالات تأخر الحمل نتيجة ضعف شديد للحيوانات المنوية أو عدم وجودها بالقذف أو في حالات انسداد قنوات فالوب أو وجود التصاقات بالحوض أو مرض البطانة المهاجرة . كما ينصح مركز إيليت لرعاية الخصوبة بإمكانية إجراء عملية الحقن المجهرى في حالات تأخر الحمل غير معلوم السبب.
وتكون عملية الحقن المجهرى هو الحل الأمثل إذا لم تنجح العلاجات الأخرى سواء بالعقاقير الطبية أو التدخلات الطبية في حل مشكلة تأخر الحمل عند الزوجين.
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عن طريق :
مركز إيليت لرعاية الخصوبة : 11ش لطفي بك منصور خلف مستشفى فلسطين متفرع من شارع الثورة – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة .
هاتف : +202-22900225 - +201156677785 - +201156677787
موقع إلكتروني : http://elitefertilitycare.com
إيميل : info@elitefertilitycare.com
وتكون عملية الحقن المجهرى هو الحل الأمثل إذا لم تنجح العلاجات الأخرى سواء بالعقاقير الطبية أو التدخلات الطبية في حل مشكلة تأخر الحمل عند الزوجين.
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عن طريق :
مركز إيليت لرعاية الخصوبة : 11ش لطفي بك منصور خلف مستشفى فلسطين متفرع من شارع الثورة – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة .
هاتف : +202-22900225 - +201156677785 - +201156677787
موقع إلكتروني : http://elitefertilitycare.com
إيميل : info@elitefertilitycare.com