عينه خصيه ميكروسكوبيه |مركز إيليت لرعاية الخصوبة

elitefertility
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تعتبر عينة الخصية الميكروسكوبية من أحدث العمليات للبحث عن الحيوانات المنوية ويقوم مركز إيليت لرعاية الخصوبة بتقديم هذه العملية في الحالات التي لم تنجح فيها الطرق الأولية في الحصول على حيوانات منوية مثل :
- إعطاء العينة ورشف الخصية بالإبرة أو أخذ عينة من البربخ أو الخصية. وذلك باستخدام جهاز الميكروسكوب الجراحي وهذا يختلف عن أخذ العينة من الخصية عشوائياً لدقتها ولأنها لا تتسبب في أضرار جانبية على أنسجة الخصية على المدى البعيد وتكون النتائج إيجابية حتى في حالات الضمور أو الفشل التام في الخصية وبنسبة تصل إلى 60 %.
هل عدم وجود حيوانات منوية بعينة الخصية يعنى انتهاء فرص حدوث الحمل حتى بالحقن المجهرى ؟
- في كثير من الأحيان تكون أجزاء صغيرة من الخصية هي النشطة و أجزاء كثيرة منها لا تعمل بصورة سليمة و هناك يكون إنتاج الحيوانات المنوية قليل جداً و في أماكن قليلة من الخصية.
- عادة تجرى عينة الخصية بطريقة عشوائية حيث يقوم الجراح بإجراء فتحة صغيرة بكيس الخصية و أخذ عينات من أماكن عشوائية من الخصية و يكون هنا فرصة وصول للأماكن التي بها حيوانات منوية قليلة .
- يتميز مركز إيليت للخصوبة بإجراء عمليات عينة الخصية الميكروسكوبية و يقوم فيها الجراح بفحص الخصية أثناء الجراحة بواسطة الميكروسكوب الجراحي و يقوم بأخذ عينة الخصية من الأماكن التي يبدو فيها نشاط ملحوظ ( كوجود الأنابيب الداخلية بالخصية منفتحة ) و تكون العينة صغيرة الحجم مما لا يؤثر على وظائف الخصية الأخرى كإفراز هرمون التستوستيرون .
- و قد أثبتت الجراحة الميكروسكوبية كفاءة عالية بالمركز لقد تعدت نسبة استخلاص الحيوانات المنوية 60% من حالات سبق لها إجراء عينة خصية عادية و كانت سلبية.
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عن طريق :
مركز إيليت لرعاية الخصوبة : 11ش لطفي بك منصور خلف مستشفى فلسطين متفرع من شارع الثورة – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة .
هاتف : +202-22900225 - +201156677785 - +201156677787
موقع إلكتروني : http://elitefertilitycare.com
إيميل : info@elitefertilitycare.com
- إعطاء العينة ورشف الخصية بالإبرة أو أخذ عينة من البربخ أو الخصية. وذلك باستخدام جهاز الميكروسكوب الجراحي وهذا يختلف عن أخذ العينة من الخصية عشوائياً لدقتها ولأنها لا تتسبب في أضرار جانبية على أنسجة الخصية على المدى البعيد وتكون النتائج إيجابية حتى في حالات الضمور أو الفشل التام في الخصية وبنسبة تصل إلى 60 %.
هل عدم وجود حيوانات منوية بعينة الخصية يعنى انتهاء فرص حدوث الحمل حتى بالحقن المجهرى ؟
- في كثير من الأحيان تكون أجزاء صغيرة من الخصية هي النشطة و أجزاء كثيرة منها لا تعمل بصورة سليمة و هناك يكون إنتاج الحيوانات المنوية قليل جداً و في أماكن قليلة من الخصية.
- عادة تجرى عينة الخصية بطريقة عشوائية حيث يقوم الجراح بإجراء فتحة صغيرة بكيس الخصية و أخذ عينات من أماكن عشوائية من الخصية و يكون هنا فرصة وصول للأماكن التي بها حيوانات منوية قليلة .
- يتميز مركز إيليت للخصوبة بإجراء عمليات عينة الخصية الميكروسكوبية و يقوم فيها الجراح بفحص الخصية أثناء الجراحة بواسطة الميكروسكوب الجراحي و يقوم بأخذ عينة الخصية من الأماكن التي يبدو فيها نشاط ملحوظ ( كوجود الأنابيب الداخلية بالخصية منفتحة ) و تكون العينة صغيرة الحجم مما لا يؤثر على وظائف الخصية الأخرى كإفراز هرمون التستوستيرون .
- و قد أثبتت الجراحة الميكروسكوبية كفاءة عالية بالمركز لقد تعدت نسبة استخلاص الحيوانات المنوية 60% من حالات سبق لها إجراء عينة خصية عادية و كانت سلبية.
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عن طريق :
مركز إيليت لرعاية الخصوبة : 11ش لطفي بك منصور خلف مستشفى فلسطين متفرع من شارع الثورة – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة .
هاتف : +202-22900225 - +201156677785 - +201156677787
موقع إلكتروني : http://elitefertilitycare.com
إيميل : info@elitefertilitycare.com